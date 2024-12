OnePlus Watch 3 gości u FCC. Smartwatch z dużą baterią

OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch, którego premiera jest blisko. Wiele wskazuje na to, że debiut zegarka odbędzie się w pierwszym kwartale 2025 r. Specyfikacja techniczna urządzenia dotychczas pozostawała owiana tajemnicą. Tymczasem sprzęt został znaleziony na stronie FCC, którego certyfikacja przybliża go do wprowadzenia na rynek.

Smartwatch OnePlus Watch 3 z dużą baterią

Certyfikowany przez FCC OnePlus Watch 3 ukrywa się pod nazwą kodową OPWWE251. Organizacja ujawnia nam ciekawy szczegół związany z baterią. Będzie ona naprawdę spora. Jej pojemność to aż 648 mAh (nominalna to 631 mAh).

Dla porównania pod obudową zegarka 2R znajduje się bateria o pojemności 500 mAh, co i tak było już dużo. Ta z nowego smartwatcha zaoferuje jeszcze więcej energii, co zapewne przełoży się na odczuwalnie dłuższy czas pracy urządzenia na jednym naładowaniu. Dokładne szczegóły nie są jednak na razie znane i pewnie poczekamy na nie do premiery.





Dla porównania Samsung Galaxy Watch Ultra ma baterię o pojemności niespełna 600 mAh, dla której producent deklaruje nawet 100 godzin pracy na jednym naładowaniu podczas typowego użytkowania. Obciążenie zegarka dedykowanymi funkcjami z zakresu śledzenia aktywności powoduje spadek do 48 godzin.

Specyfikacja techniczna OnePlus Watch 3

Smartwatch OnePlus Watch 3 skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Na stronie FCC pojawiły się jednak pewne dodatkowe szczegóły, o których z pewnością warto wspomnieć. Co to takiego?

Z informacji ujawnionych podczas procesu certyfikacji wynika, że urządzenie ma wymiary 46,6 × 47,6 × 11,75 mm. Są one niemal identyczne z modelem 2R (47 × 46,6 × 12,1 mm). To pozwala nam przypuszczać, że przekątna okrągłego ekranu pozostanie bez zmian i w zegarku znajdzie się 1,43-calowy wyświetlacz OLED-owy.

Zastosowany procesor nie jest znany, ale pewnie będzie to czip Qualcomma. Prawdopodobnie padnie ponownie na układ Snapdragon Wear W5, ale na razie nie jest to pewna informacja.

Następnie mamy moduły Wi-Fi (dwuzakresowe 2,4 i 5 GHz), Bluetooth LE oraz moduł NFC i wbudowany system GPS. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Wear OS. Premiera smartwatcha OnePlus Watch 3 ma odbyć się w pierwszym kwartale 2025 r. Możliwe, że nastąpi to w trakcie barcelońskich targów MWC25, które zostaną zorganizowane na początku marca. Do tego czasu z pewnością poznamy znacznie więcej szczegółów. Natomiast w styczniu czeka nas debiut smartfonów 13 i 13R.

