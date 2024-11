Redmi Watch 5 to nowy smartwatch Xiaomi. Cena i specyfikacja

Redmi Watch 5 to nowy smartwatch Xiaomi, który dołącza do portfolio niedrogich zegarków marki. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Cena Redmi Watch 5 jest niska

Cena Redmi Watch 5 nie jest wygórowana. Pod tym względem Xiaomi nadal trzyma poziom. Zegarek w podstawowej wersji kosztuje 599 juanów, czyli około 340 zł. W opcji z eSIM jest to 799 juanów (ok. 450 zł).

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne. W przypadku modelu z eSIM jest tylko jedna opcja, którą stanowi Floating Light Titanium. Sprzedaż w Chinach już się rozpoczęła. Informacji o dostępności w Europie czy Polsce na razie nie ma.

Ekran AMOLED i opcjonalny eSIM

Smartwatch Redmi Watch 5 ma 2,07-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości 432 × 514 pikseli. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w 60 Hz oraz jasność maksymalną na poziomie 1500 nitów. Przy okazji Xiaomi przygotowało dla użytkowników ponad 200 różnych tarcz.

Opcjonalnie smartwatch ma moduł eSIM i zapewnia łączność z sieciami komórkowymi bez potrzeby parowania z telefonem. Urządzenie pozwala w ten sposób prowadzić połączenia audio oraz odbierać wiadomości SMS. Za lokalizowanie odpowiada system GNSS. Nie zabrakło również wielofunkcyjnego modułu NFC.

Obudowa wykonana jest z metalu, a wyświetlacz wyróżnia się wąską ramką. Warto też wspomnieć o cyfrowej koronce. Przycisk ten ułatwia nawigowanie po oprogramowaniu.

Bateria na 24 dni pracy i dużo funkcji

Redmi Watch 5 to smartwatch, w którym Xiaomi umieściło baterię o pojemności 550 mAh. Na jednym naładowaniu zapewnia ona nawet 24 dni pracy. W przypadku wersji z eSIM czas ten spada do 12 dni (podczas korzystania z tego modułu). Na uwagę zasługuje również moduł Bluetooth 5.3 i wodoszczelna obudowa (5 ATM).

Zegarek ma pulsometr i obsługuje monitorowanie stresu, snu oraz poziomu natlenienia krwi. Smartwatch jest też w stanie śledzić ponad 150 różnych aktywności fizycznych czy wspiera cykle menstruacyjne kobiet. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania Xiaomi w postaci HyperOS 2. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Redmi Watch 5 – specyfikacja techniczna

2,07-calowy ekran AMOLED- 60 Hz o rozdzielczości 432 × 514 pikseli i jasności do 1500 nitów

Bluetooth 5.3

eSIM (opcjonalnie)

NFC

GNSS

pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 550 mAh (do 24 dni pracy)

wodoszczelna obudowa do 5 ATM

głośniczek i mikrofon

HyperOS 2

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Xiaomi