OnePlus Watch 3 w drodze. Kiedy premiera smartwatcha?

OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch marki. Kiedy odbędzie się jego premiera? Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Dokładnego terminu zegarka OnePlus Watch 3 na razie nie ma, ale można się pokusić o pewne przewidywania. Smartwatch powinien pracować pod kontrolą platformy Wear OS.

OnePlus Watch 3 to nowy smartwatch, którego premiera jest całkiem nieodległa. Nadchodzący zegarek z Wear OS ma zadebiutować w niedługim czasie. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił leaker Yogesh Brar, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu marki. Czego powinniśmy się spodziewać?

Kiedy premiera smartwatcha OnePlus Watch 3

Brar ujawnił, że OnePlus Watch 3 to produkt, który wkrótce ma pojawić się w ofercie globalnie. Wraz ze smartfonami 13 i 13R, które do Europy trafią w pierwszym kwartale 2025 r. Zegarek może zadebiutować z nowymi telefonami, na przykład w styczniu. Możliwe jednak, że firma poczeka do targów MWC25 w Barcelonie, które odbędą się na początku marca.

Smartwatch OnePlus Watch 3 skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Specyfikacja techniczna zegarka owiana jest tajemnicą. Spodziewajmy się okrągłego ekranu AMOLED-owego oraz różnych ulepszeń względem tegorocznego modelu 2R. Całość będzie pracować pod kontrolą platformy Wear OS. Więcej szczegółów poznamy bliżej planowanej premiery.

