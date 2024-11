AirPods Pro 3. Jakie zmiany i nowości wprowadzą nowe słuchawki Apple?

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, których premiera odbędzie się w 2025 r. Jakie nowości oraz zmiany zobaczymy w tej wersji? Gigant planuje w AirPods Pro 3 skupić się na funkcjach z zakresu monitorowania zdrowia. Nowe słuchawki bezprzewodowe Apple wprowadzą również inne udoskonalenia.

AirPods Pro 3 to słuchawki bezprzewodowe, na które Apple cały czas każe nam czekać. Spodziewamy się, że ich premiera odbędzie się w drugiej połowie 2025 r. Pytanie tylko: jakie zmiany i nowości zostaną wprowadzone w tej wersji? Jedno jest pewne. Pojawią się udoskonalenia oraz nowe funkcje, których może być całkiem niemało.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 z nowym designem

AirPods Pro 3 to słuchawki bezprzewodowe, które mają wprowadzić odświeżony design. Takie informacje przekazał już jakiś czas temu Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu Apple. Szczegółów jednak nie podano. Czego więc można się spodziewać?

Firma zapewne będzie chciała „odchudzić” nowe słuchawki i postawi na zmiany obejmujące design, które pozwolą na zmniejszenie gabarytów AirPods Pro 3. Na taki ruch zdecydowano się w przypadku tegorocznego modelu 4. generacji i trzeba przyznać, że efekt tych prac z pewnością jest zadowalający.

Zmiany zapewne obejmą także pudełeczko do ładowania. Apple pozbędzie się fizycznego przycisku z etui, który zostanie zastąpiony pojemnościowym, jak to stało się w przypadku case’u dla AirPodsów 4. generacji. Być może pojawi się także szybsze ładowanie.

Nowości obejmą nowe czujniki

Wiemy, że Apple wraz z nowymi słuchawkami bezprzewodowymi chce jeszcze bardziej skupić się na zmianach z zakresu monitorowania zdrowia. Sporo mówi się o nowych czujnikach, w tym sensorze do mierzenia temperatury. Pewne plotki zakładają także implementację pulsometru, choć ten pierwszy z wymienionych wydaje się być bardziej prawdopodobny.

W tym roku dla drugiej generacji tych słuchawek udostępniono aktualizację, która wprowadziła udoskonalenia w postaci asystenta słuchu. W ten sposób gadżet stał się bardziej przydatny dla osób, które mają problemy ze słyszeniem. Spodziewajmy się, że w przyszłym roku działania w tym kierunku będą kontynuowane.

Zmiany z AirPods Pro 3 obejmą dźwięk i ANC

Następnie mamy udoskonalenia obejmujące jakość odtwarzanego dźwięku. Pod tym względem AirPods Pro 3 z pewnością otrzyma zmiany i nowości, które przełożą się na jeszcze lepszą jakość słuchania. Udoskonalenia mogą też objąć mikrofony, co zapewni czystsze rozmowy.

Na pewno nie zabraknie udoskonaleń z zakresu ANC, czyli wyciszania dźwięków z otoczenia. Prawdopodobnie pojawi się nowy czip H3, który będzie obsługiwać to rozwiązanie, jak i zapewne powinien odpowiadać za inne funkcje.

Kiedy słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Pro 3

Pozostaje jeszcze zastanowić się nad tym, kiedy Apple wprowadzi do oferty słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3? Pewnie nastąpi to we wrześniu 2025 r., a więc debiut tego gadżetu zbiegnie się w czasie z premierą smartfonów iPhone 17.

Cena na razie nie jest znana, ale spodziewajmy się, że ponownie może wynieść około 270 dolarów. To oznacza, że w Polsce zapłacimy 1200-1300 zł.

źródło: opracowanie własne