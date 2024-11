Xiaomi Smart Band 9 Pro. Cena opaski znana, a co z dostępnością w Polsce?

Xiaomi Smart Band 9 Pro to opaska, która w Chinach debiutowała kilka tygodni temu. W Polsce nadal na nią czekamy, ale debiut musi być blisko. Urządzenie trafia do kolejnych krajów w Europie, a więc premiera w naszym państwie jest kwestią najbliższego czasu. Cena jest już znana i zobaczmy, ile zapłacimy za ten sprzęt nad Wisłą.

Cena opaski Xiaomi Smart Band 9 Pro w Polsce

Polska cena Xiaomi Smart Band 9 Pro nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak, że nowa opaska w wybranych krajach Europy Zachodniej kosztuje od 69,99 do 79,99 euro (ok. 300-345 zł). Ile zapłacimy w naszym kraju? Na tej podstawie możemy jedynie próbować zgadnąć, że będzie to około 319 zł, a więc tyle samo, co w przypadku 8. generacji smartbanda.

Wiemy, że do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy, która została wykonana ze stopu aluminium. Są to srebrny, różowy oraz ciemnoszary. W zestawie znajdą się paski w podobnych odcieniach. Nie zabraknie też dwóch wariantach ze skórzanymi paskami w kolorze ciemnoniebieskim i różowym.

Spodziewajmy się, że opaska Xiaomi Smart Band 9 Pro będzie do kupienia w Polsce już na dniach. Na oficjalnej stronie producenta znajduje się sekcja poświęcona temu gadżetowi. Na razie jednak bez informacji o cenie i możliwości zakupu. Co pewnie wkrótce ulegnie zmianie.

Specyfikacja i funkcje Xiaomi Smart Band 9 Pro

Opaska Xiaomi Smart Band 9 Pro wprowadza różne udoskonalenia względem 8. generacji. Na uwagę zasługuje ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,74 cala z wąskimi ramkami. Jego jasność maksymalna HBM to 1200 nitów, a obraz jest odświeżany z częstotliwością 60 Hz.

Następnie mamy zmodernizowany chip AFE, który odpowiada za dokładniejsze monitorowanie tętna oraz saturacji krwi. Producent chwali się, że precyzja pomiarów uległa polepszeniu o 15 proc. Nowa opaska zapewni również dłuższy czas pracy — aż do 21 dni na jednym naładowaniu baterii. Podczas korzystania z trybu AoD czas ten spada do 10 dni, a przy intensywnym użytkowaniu do 8 dni.

Xiaomi Smart Band 9 Pro wyróżnia się także wodoszczelną obudową zgodną z 5 ATM i ma nowy silnik liniowy zapewniają tryby wibracji. Ponadto smartband oferuje ponad 150 różnych trybów sportowych, w tym 15 profesjonalnych i ma wbudowany system GNSS. Producent chwali się także lepszym monitorowaniem snu.

Urządzenie jest więc ciekawe, a przy tym niedrogie. Atrakcyjna cena sprawi, że nowa opaska zapewne znajdzie niemałe grono chętnych na jej zakup klientów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne