HomePad. Co zaoferuje nowe urządzenie Apple z homeOS?

„HomePad” to nowe urządzenie, które przygotowuje Apple. Ma ono pozwolić firmie lepiej zaistnieć na rynku sprzętów dla domu inteligentnego. Będzie to poniekąd połączenie głośnika HomePod z tabletem iPad, ale pojawi się nowe oprogramowanie homeOS. Co już wiemy o urządzeniu „HomePad” i kiedy odbędzie się jego premiera?

„HomePad” nie jest oficjalną nazwą nowego sprzętu Apple, a jedynie umowną, którą zaproponował m.in. Mark Gurman. Urządzenie z homeOS skrywa przed nami coraz mniej tajemnic, a jego rynkowa premiera zbliża się wielkimi krokami. Co już wiemy o tym sprzęcie?

Apple chce mocniej zaistnieć na rynku domu inteligentnego

Zacznijmy od tego, po co Apple miałoby tworzyć sprzęt o nazwie „HomePad”? Dom inteligentny to zagadnienie, którym firma wykazuje duże zainteresowanie. Świadczy o tym cała platforma HomeKit. Problem jednak w tym, że HomePod czy Apple TV to urządzenia, które nie odniosły spektakularnego sukcesu i ma je tylko część klientów korzystających z ekosystemu giganta z Cupertino.

„HomePad” może to zmienić w większym stopniu, choć tutaj duże znaczenie odegra także cena. Bardziej uniwersalny sprzęt o większych możliwościach może pozwolić firmie na wkroczenie do kuchni, salonów czy sypialni klientów. I taki zapewne jest cel.

„HomePad” to nie HomePod i iPad w jednej obudowie

Sporo w przeszłości mówiło się o tym, że nowe urządzenie Apple miałoby stanowić połączenie tabletu iPad z głośnikiem HomePod. Poniekąd tak będzie, ale to duże uproszczenie, choć firma z pewnością wykorzysta doświadczenie z obu kategorii sprzętów.

Wiemy, że to urządzenie otrzyma ekran dotykowy o przekątnej około 6 cali, a więc pod tym względem będzie mniejsze od iPadów. Wielkościowo ma przypominać dwa iPhone’y położone obok siebie. Ramki wokoło wyświetlacza mają być cienkie i znajdziemy tu wbudowane głośniki oraz kamerę FaceTime.

Apple pracuje nad specjalnym systemem do montowania gadżetu bezpośrednio na ścianie, choć nie powinno także zabraknąć opcji w postaci bazy, co pozwoli na ustawienie go na półce czy blacie. Do wyboru mają być dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny oraz srebrny.

Apple „HomePad” z systemem homeOS

Apple z myślą o urządzeniu „HomePad” szykuje także nowe oprogramowanie. Mowa o homeOS, który jest przygotowywany od lat. Ma to być połączenie tvOS z rozwiązaniami z watchOS oraz trybu czuwania z iOS. Interfejs ma być w dużym stopniu oparty na widżetach i wiemy, że duży nacisk zostanie położony na Siri, komunikację oraz sterowanie domem inteligentnym.

Sprzęt pozwoli na uruchamianie aplikacji Muzyka, Safari, FaceTime, Notatek i innych, ale zabraknie dostępu do App Store. Będzie za to wsparcie dla Apple Intelligence i nowej funkcji App Intents, co ułatwi sterowanie głosem. Poza tym duży nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo domu oraz integrację z innymi sprzętami z logo nadgryzionego jabłka. Premiera ma odbyć się w pierwszej połowie 2025 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne