Samsung Galaxy Ring 2 w drodze. Jakie zmiany i nowości wprowadzi?

Samsung Galaxy Ring 2 to inteligentny pierścień, który jest już w planach koreańskiej marki. Na premierę trochę sobie jeszcze poczekamy. Tymczasem w sieci pojawiły się pewne informacje. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi Samsung Galaxy Ring 2 względem poprzednika i kiedy to urządzenie może trafić do oferty?

Samsung Galaxy Ring 2 to gadżet, który pojawia się w plotkach, choć pierwsza generacja sprzętu jeszcze nie trafiła do Polski. Wiemy jednak, że ulegnie to zmianie w przyszłym tygodniu. Tymczasem w planach koreańskiej marki jest kolejny inteligentny pierścień, który z pewnością wprowadzi różne nowości. Pytanie tylko: jakie?

Inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring 2 nieprędko

Zacznijmy od tego, że pierwsze plotki na temat nowego urządzenia pochodzą z koreańskiego forum. Pewnie zastanawiacie się, kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy Ring 2? Raczej nieprędko. Pamiętajmy, że prace nad pierwszą generacją gadżetu trwały latami. I oczywiście, teraz producent ma prostsze zadanie do zrealizowania, bo ma już pewną bazę.

Mimo to nie spodziewajmy się, że Samsung Galaxy Ring 2 zadebiutuje po roku od poprzednika, a więc latem 2025 r. Pewnie nastąpi to w późniejszym terminie. Zwłaszcza że pierwsza generacja nie została wprowadzona na wszystkie rynki od razu i odbywa się to etapami. Przykładem może być Polska, gdzie sprzęt ma premierę 12 listopada.

Jakie zmiany i nowości otrzyma Samsung Galaxy Ring 2

Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnej specyfikacji technicznej nowego pierścienia czy jego wszystkich funkcjach. Pewne zmiany i nowości jednak już pojawiają się w plotkach. Czego się dowiadujemy?

Po pierwsze Samsung Galaxy Ring 2 ma być cieńszy od poprzednika. Nie ukrywajmy, ale upakowanie elektroniki w tego typu urządzeniu nie jest proste. Dlatego pierwsza generacja sprzętu jest stosunkowo gruba. Gadżet ma zostać jednak odchudzony, ale nie wiadomo, jak w dużym stopniu.

Na szczęście (i to po drugie) nie ma to odbyć się kosztem czasu pracy na baterii. Koreańczycy chcą nawet, aby Samsung Galaxy Ring 2 pod tym względem zaoferował jeszcze lepsze możliwości. W pierwszej generacji znajdziemy baterie o pojemności od 18 do 23,5 mAh (w zależności od rozmiaru). Firma deklaruje na jednym naładowaniu do nawet 7 dni pracy. Jeśli czas ten uda się wydłużyć jeszcze bardziej, to zmiana będzie godna pochwały.

Ponadto nowy inteligentny pierścień ma oferować jeszcze więcej funkcji. Źródło informacji nie sprecyzowało, jakie nowości w tym zakresie zostaną wprowadzone. To wyjaśni się dopiero z czasem. Na razie Samsung przeciera szlaki z użyciem pierwszej generacji pierścienia i z pewnością wyciągnie z tego różne wnioski. To powinno sprawić, że druga odsłona tego niewielkiego gadżetu będzie po prostu jeszcze lepsza i bardziej funkcjonalna.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Sammobile