Xiaomi Band 9 Pro oficjalnie. Cena i specyfikacja opaski

Xiaomi Band 9 Pro to nowa opaska dla aktywnych. Za nami premiera gadżetu, który wprowadza różne zmiany oraz nowości względem poprzedniej generacji. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Xiaomi Band 9 Pro oraz specyfikacja techniczna opaski. Urządzenie jest funkcjonalne, a przy tym nadal tanie.

Xiaomi Band 9 Pro nowy gadżet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie wprowadza różne zmiany, udoskonalenia oraz nowości względem Smart Banda 8 Pro z 2023 r. Jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna opaski?

Cena Xiaomi Band 9 Pro niska

Cena Xiaomi Band 9 Pro nie jest wygórowana i została ustalona w Chinach na 399 juanów. To daje nam równowartość 225 złotych, a więc jest tanio. Model ze skórzanym paskiem jest droższy o 50 juanów. Oczywiście w Europie zapłacimy więcej. Ile?

Polska cena opaski nie jest znana, ale pewnie będzie zbliżona do obecnej generacji i wyniesie około 300 złotych. Do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych. Są to różowy, ciemnoszary oraz srebrny. Informacji o terminie uruchomienia sprzedaży w Europie na razie nie ma.

Duży ekran AMOLED i bateria na wiele dni pracy

Xiaomi Band 9 Pro to opaska, która z wyglądu przypomina smartwatcha. Urządzenie ma duży i prostokątny ekran wykonany w technologii AMOLED-owej. Wyświetlacz ma przekątną 1,74 cala i rozdzielczość 336 × 480 pikseli. Zmiany obejmują większą jasność, która w nowym urządzeniu została zwiększona do 2000 nitów. Poza tym producent przygotował ponad 100 tarcz.

Wbudowana bateria o pojemności 350 mAh ma zapewnić do 21 dni pracy. Wiemy, że można ją ładować z użyciem ładowarki magnetycznej. Pełne naładowanie ma trwać około 75 minut. W przypadku korzystania z funkcji AoD czas pracy spada do około 10 dni.

Funkcje i zmiany oraz wzmocniona obudowa

Opaska Xiaomi Band 9 Pro zapewnia dostęp do licznych funkcji. Znajdziemy tu śledzenie ponad 150 aktywności fizycznych oraz pulsometr. Nie zabrakło także monitorowania snu czy SpO2, czyli pomiaru natlenienia krwi oraz wsparcia dla cykli menstruacyjnych u kobiet.

Obudowa została wykonana zgodnie z zaleceniami standardu 5 ATM, a to oznacza wodoszczelność na wysokim poziomie i możliwość pływania z opaską. Za łączność bezprzewodową odpowiada tu nowoczesny moduł Bluetooth 5.4. Nie zabrakło także NFC, co pozwala m.in. na dokonywanie płatności zbliżeniowych. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest niżej.

Xiaomi Band 9 Pro – specyfikacja techniczna

1,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 336 × 480 pikseli i jasności do 2000 nitów

moduł Bluetooth 5.4

NFC

GNSS

pulsometr + funkcja SpO2

akcelerometr, żyroskop, czujnik światła

bateria o pojemności 350 mAh (do 21 dni pracy)

śledzenie ponad 150 aktywności fizycznych

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

24,5 g

43,27 × 32,49 × 10,8 mm

źródło: opracowanie własne