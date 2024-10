Xiaomi Smart Band 9 Active na renderach. Jest cena i częściowa specyfikacja

Xiaomi Smart Band 9 Active to nowa i niedroga opaska chińskiej marki. Do sieci przedostały się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna gadżetu. Znana jest także przybliżona cena Xiaomi Smart Band 9 Active i wiemy, że będzie atrakcyjna. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Xiaomi Smart Band 9 Active to niedroga opaska dla aktywnych, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Świadczą o tym rendery prasowe, które przedostały się do sieci. Te zwiastują nam, że debiut gadżetu jest blisko. Cena będzie bardzo atrakcyjna, a co ze specyfikacją techniczną? Pewne szczegóły już znamy.

Rendery Xiaomi Smart Band 9 Active ujawniają trzy kolory

Opaska Xiaomi Smart Band 9 Active zostanie wprowadzona do oferty jeszcze w tym kwartale 2024 r. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery prasowe gadżetu. Ujawniają nam one trzy kolory obudowy. Są to czarny, biały oraz różowy. Dotyczy to również pasków.







Widzimy, że obudowa gadżetu jest większa w porównaniu do opaski sprzed kilku miesięcy. Wynika to z faktu, że została wzmocniona, gdyż urządzenie przeznaczone jest dla bardziej aktywnych użytkowników i ma to podkreślać jej odporność na różne czynniki.

Spodziewajmy się, że w przypadku Xiaomi Smart Band 9 Active zostanie zachowana ta sama odporność na wodę, co w poprzedniej generacji opaski. Jest to 5 ATM, co pozwala teoretycznie na zanurzenie sprzętu na głębokość do 50 metrów. Co jeszcze wiemy o tym niedrogim sprzęcie?

Cena opaski Xiaomi Smart Band 9 będzie atrakcyjna

Cena Xiaomi Smart Band 9 Active powinna zostać utrzymana na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że w Europie zapłacimy około 25 euro. Poprzednia generacja w Polsce kosztuje 119 zł i spodziewajmy się, że pod tym względem będzie podobnie.

Będzie to więc bardzo niedrogie urządzenie w zasadzie na każdą kieszeń. Pamiętajmy jednak, że funkcjonalność będzie nieco ograniczona względem tańszej opaski. Nie jakość bardzo, ale pojawi się na pewno mniej trybów sportowych. W modelu 8 Active było ich około 50.

Częściowa specyfikacja opaski Xiaomi Smart Band 9 Active

Nowa opaska chińskiej marki skrywa przed nami sporo tajemnic, ale pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną są znane. Ekran to wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 1,47 cala. Czas pracy na baterii ma ulec wydłużeniu. Jedno naładowanie ma pozwolić na nawet 18 dni użytkowania gadżetu. Ładowanie ma odbywać się z użyciem ładowarki magnetycznej, jak to jest w poprzedniej generacji.

Opaska Xiaomi Smart Band 9 Active ma też pulsometr z funkcją SpO2, która zadba o monitorowanie poziomu natlenienia we krwi. Premiera urządzenia powinna zbiec się w czasie z debiutem modelu Pro, który to również niedawno pozował na renderach. Więcej szczegółów poznamy pewnie bliżej planowanego wprowadzenia sprzętu na rynek.

źródło: ytechb