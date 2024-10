Xiaomi Smart Band 9 Pro pozuje na renderach. Widać pewne zmiany

Xiaomi Smart Band 9 Pro to opaska, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci przedostały się rendery prasowe. Grafiki ujawniają nam pewne zmiany, które producent szykuje dla Xiaomi Smart Band 9 Pro względem poprzednika. Specyfikacja techniczna nowej opaski na razie owiana jest tajemnicą.

Xiaomi Smart Band 9 Pro to lepsza wersja ostatniej opaski chińskiej marki sprzed kilku miesięcy. Modele Pro wyróżniają się większymi wyświetlaczami, a całe urządzenia bardziej przypominają smartwatche. Nie inaczej będzie wraz z nadchodzącą generacją popularnego gadżetu, co ujawniają nam pierwsze rendery prasowe, które przedostały się do sieci jeszcze przed oficjalną zapowiedzią. Co na nich widać?

Rendery Xiaomi Smart Band 9 Pro ujawniają pewne zmiany

Pierwsze rendery prasowe opaski Xiaomi Smart Band 9 Pro prezentują nam urządzenie, które na pierwszy rzut oka bardzo przypomina poprzednią wersję. Widzimy, że gadżet ma prostokątny wyświetlacz o nieznanej przekątnej oraz z zaokrąglonymi narożnikami. Uwagę zwraca pewien szczegół.

Opaska Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Widzimy, że wyświetlacz Xiaomi Smart Band 9 Pro jest lekko zakrzywiony. W poprzedniej generacji opaski był on bardziej płaski. Ponadto można zauważyć nieco cieńsze ramki. Następnie mamy zmiany obejmujące mocowanie pasków. W nowej wersji przypomina on to, co znamy z zegarków Apple Watch.

Nowa opaska Xiaomi ma wyświetlacz umieszczony w metalowej ramce, która jest pozbawiona przycisków na bokach. Pod tym względem w porównaniu do poprzedniej generacji bez zmian. Urządzenie prezentuje się całkiem nieźle. Co jeszcze o nim wiemy?

Trzy kolory opaski Xiaomi Smart Band 9 Pro

Rendery ujawniają nam również planowane kolory obudowy urządzenia. Widzimy, że do wyboru będą co najmniej trzy kolory. Są to srebrny, ciemnoszary oraz różowy. W zestawie znajdą się paski w podobnych odcieniach. Możliwe, że finalnie wybór będzie szerszy, a to co tu widzimy, to tylko część z planowanych przez producenta edycji.









Specyfikacja techniczna Xiaomi Smart Band 9 Pro na razie owiana jest tajemnicą. Nie wiadomo, jakie dokładnie ulepszenia przygotował producent. Spodziewajmy się, że obejmą one różne obszary. W tym wyświetlacz, który może ciut większy oraz jaśniejszy. Następnie oczekujmy nieco lepszego czasu pracy na baterii.

Xiaomi Smart Band 9 Pro wprowadzi też pewnie ulepszenia tam, gdzie leży jego główna funkcjonalność. Mowa o śledzeniu aktywności oraz parametrów życiowych użytkowników. W tańszej opasce z tego roku zaimplementowano nowy czujnik, który jest w stanie zapewnić lepszą o 7,9 proc. dokładność dla monitorowania snu oraz o 16 proc. dla tętna. Starsze urządzenie jest w stanie monitorować ponad 150 aktywności fizycznych.

Cena Xiaomi Smart Band 9 Pro również nie jest znana, ale spodziewajmy się, że będzie atrakcyjna. Data premiery też jest tajemnicą. Więcej szczegółów powinniśmy poznać bliżej planowanego debiutu.

źródło: ytechb