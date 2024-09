Redmi Watch 5 Lite zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartwatcha

Redmi Watch 5 Lite to nowy smartwatch marki, którego premiera odbyła się na jednym z rynków. Zapewne niedługo kupimy go także w Polsce. Specyfikacja techniczna zegarka obejmuje blisko 2-calowy ekran AMOLED-owy i dużą baterię. Cena Redmi Watch 5 Lite jest bardzo atrakcyjna. Zobaczmy, co oferuje ten smartwatch.

Redmi Watch 5 Lite to smartwatch, który został wprowadzony do oferty w Indiach. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem niezła, gdy weźmiemy pod uwagę stosunek możliwości do kwoty, którą trzeba zapłacić za to urządzenie.

Ekran AMOLED-owy oraz duża bateria

Smartwatch Redmi Watch 5 Lite ma prostokątny ekranik o przekątnej 1,96 cala i rozdzielczości 502 × 410 pikseli. Jasność maksymalna wynosi 600 nitów. Xiaomi przygotowało ponad 200 tarcz do wyboru, z których ponad 50 można personalizować, a 30 jest zgodnych z funkcją AoD. Nie zabrakło też funkcji wybudzania wyświetlacza poprzez podniesienie ręki.

Energię w zegarku dostarcza duża bateria o pojemności 470 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu aż do 18 dni pracy. W przypadku cięższego wykorzystania czas ten zostanie skrócony do 12 dni. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie, która zapewnia ochronę na poziomie do 5 ATM.

Cena Redmi Watch 5 Lite niska

Cena Redmi Watch 5 Lite nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo nowy smartwatch Xiaomi będzie dostępny w sprzedaży za jedyne 3999 rupii, czyli około 180 zł. Jest więc tanio, ale jeśli gadżet trafi do Europy, to będzie oczywiście droższy. Nadal jednak powinna to być kwota na poziomie około 250-300 zł.

Sprzedaż w Indiach rusza 26 września. Do wyboru są paski w trzech żywych kolorach. Na razie nie ma informacji o dostępności nowego zegarka w Polsce. Na tego typu informacje trzeba poczekać.

Śledzenie wielu aktywności i wbudowany GPS

Redmi Watch 5 Lite to zegarek o wielu zastosowaniach. Xiaomi zapewniło tutaj śledzenie ponad 150 różnych aktywności fizycznych. Jest też pulsometr i funkcja SpO2, czyli monitorowanie poziomu natlenienia krwi.

Następnie mamy wbudowany GPS, który umożliwia dokładne lokalizowanie. Za łączność odpowiada Bluetooth 5.3. Wbudowany mikrofon i głośniczek umożliwiają prowadzenie rozmów. Na uwagę zasługuje także asystent głosowy w postaci Amazon Alexa. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania Xiaomi, czyli HyperOS. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest niżej.

Redmi Watch 5 Lite – specyfikacja techniczna

1,96-calowy ekran AMOLED z AoD o rozdzielczości 502 × 410 pikseli i jasności do 600 nitów

ponad 200 tarcz

Bluetooth 5.3

GPS

pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 470 mAh (do 18 dni pracy)

asystent cyfrowy Amazon Alexa

śledzenie ponad 150 aktywności fizycznych

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

29,2 g

Xiaomi HyperOS

