Huawei Watch GT 5 Pro to nowy smartwatch, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena nie jest niska, ale specyfikacja techniczna zegarka jest konkretna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania nowy gadżet oraz ile kosztuje w Polsce.

Polska cena Huawei Watch GT 5 Pro

Cena Huawei Watch GT 5 Pro w podstawowej edycji z 46-mm kopertą została ustalona w Polsce na 1599 zł. Dostępny jest także bardziej ekskluzywny wariant w opcji 42 mm, za który trzeba zapłacić od 1799 zł. W wersji z ceramiczną bransoletą jest to kwota na poziomie 2399 zł.

Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne. Klienci, którzy zdecydują się zamówić nowego smartwatcha już teraz, mogą liczyć na prezent. To słuchawki bezprzewodowe FreeBuds 5i o wartości 299 zł. Poza tym użytkownicy mogą liczyć na trzy miesiące bezpłatnego dostępu do platformy Health+.

Ekran AMOLED i bateria na 14 dni pracy

Huawei Watch GT 5 Pro dostępny jest w dwóch rozmiarach. Mniejszy model ma 1,32-calowy ekran AMOLED-owy. W większej wersji umieszczono 1,43-calowy wyświetlacz. W obu przypadkach rozdzielczość to 466 × 466 pikseli.

W zależności do wariantu można również oczekiwać różnego czasu pracy na jednym naładowaniu. Najlepiej sytuacja wygląda w edycji 46 mm, gdzie czas pracy wynosi do 14 dni (9 dni podczas typowego użytkowania i 5 dni z AoD). Natomiast w wersji 42 mm jest to odpowiednio 7, 5 i 3 dni.

Liczne funkcje do monitorowania aktywności i zdrowia

Smartwatch Huawei Watch GT 5 Pro to zegarek, który oferuje liczne funkcje z zakresu monitorowania zdrowia oraz aktywności fizycznej użytkowników. Urządzenie obsługuje ponad 100 trybów sportowych, w tym profesjonalne. Następnie mamy pulsometr oraz możliwość wykonywania prostego badania EKG.

Zegarek pozwala na śledzenie cykli menstruacyjnych u kobiet oraz umożliwia monitorowanie snu. Znajdziemy tu również głośniczek i mikrofon do wykonywania rozmów. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie na poziomie 5 ATM oraz spełniającej założenia normy ochronnej IP69. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest niżej.

Huawei Watch GT 5 Pro – specyfikacja techniczna

1,32″ lub 1,43″ ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli

koperta 42 lub 46 mm

bateria na 7 lub 14 dni pracy (maksymalnie)

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS/Galileo

NFC

mikrofon i głośniczek

obudowa z IP69 i 5 ATM

pulsometr

śledzenie snu, cykli menstruacyjnych u kobiet

ponad 100 trybów sportowych

44 lub 53 g

