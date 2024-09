Huawei Watch GT 5 blisko. Są rendery i specyfikacja smartwatcha

Huawei Watch GT 5 to nowy smartwatch chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery prasowe zegarka oraz jego częściowa specyfikacja techniczna. Huawei Watch GT 5 to smartwatch, który zapewni użytkownikom wiele użytecznych każdego dnia funkcji. Debiut odbędzie się na dniach.

Huawei Watch GT 5 to smartwatch, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Tymczasem na kilka dni przed prezentacją do sieci przedostały się rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Co z ceną oraz specyfikacją techniczną? Na temat nowego zegarka z HarmonyOS wiadomo już całkiem sporo.

Rendery Huawei Watch GT 5 ujawniają design

W sieci pojawiły się rendery prasowe zegarka Huawei Watch GT 5, które udostępnił serwis spillsomebeans. Ujawniają nam one planowane wersje zegarka. Do wyboru ponownie będą dwa warianty z kopertami 41 i 46 mm. Mniejsze urządzenie ma bardziej klasyczny wygląd. Natomiast w większym ponownie postawiono na bardziej „masywny” design.







Niezależnie od wersji smartwatcha, nadal można liczyć na podobną funkcjonalność. Koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej i zapewni wodoszczelność do 5 ATM, a to oznacza możliwość zanurzenia urządzenia na głębokość do kilkudziesięciu metrów. Następnie mamy cyfrową koronkę oraz programowalny przycisk, który jest płaski.

Częściowa specyfikacja Huawei Watch GT 5

Wiemy, że Huawei Watch GT 5 ma ekrany AMOLED-owe w dwóch rozmiarach. W mniejszym zegarku jest to 1,32-calowy wyświetlacz. W większym smartwatchu znajdziemy 1,43-calowy panel. Producent obiecuje do 7 lub 14 dni pracy na jednym naładowaniu baterii, co robi wrażenie.

Najważniejsze zmiany i nowości dotyczą jednak funkcji z zakresu monitorowania aktywności oraz zdrowia użytkowników. To w tym obszarze producent poczynił największe kroki. Znajdziemy tu udoskonalony czujnik TrueSense, który doczekał się zarówno ulepszeń w warstwie sprzętowej, jak i pod kątem oprogramowania oraz zastosowanych algorytmów. Urządzenie jest w stanie zbierać dane o kilkunastu parametrach w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Huawei Watch GT 5 ma również obsługiwać ponad 100 różnych trybów sportowych. Są też nowe funkcje dla rowerzystów. Na uwagę zasługuje również wbudowany moduł GPS, który odpowiada m.in. za lokalizowanie.

Cena Huawei Watch GT i data premiery

Ceny zegarków Huawei Watch GT 5 nie są na razie znane. Przecieki mówią jednak o tym, że mają zaczynać się od około 250 euro. W Polsce zapłacimy pewnie ponad tysiąc złotych.

Oficjalna premiera nowych smartwatchy odbędzie się już za kilka dni. Ma to nastąpić w najbliższy czwartek, czyli 19 września. Wydarzenie zostanie zorganizowane w hiszpańskiej Barcelonie. Wtedy poznamy więcej szczegółów, w tym związanych z oficjalnymi cenami oraz dostępnością na poszczególnych rynkach.

źródło: opracowanie własne