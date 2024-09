iPhone 16 z szybszą ładowarką MagSafe. Czy stara działa i jaka najlepsza?

iPhone 16 zadebiutował z licznymi udoskonaleniami i te obejmują również ładowanie baterii. Pewnie zastanawiacie się nad tym, jak ładowarka będzie najlepsza dla nowych telefonów, to warto wiedzieć, że Apple wprowadziło do oferty nową MagSafe. Rodzą się więc też pytania: czy stara zadziała? Zobaczmy, co warto wiedzieć na ten temat.

Szybsza ładowarka MagSafe dla iPhone 16

Apple postanowiło nie tylko zwiększyć pojemność baterii telefonów z serii iPhone 16, ale też zaimplementować wsparcie dla szybszego ładowania, co też zrobiono. Co oferuje nowe ładowanie MagSafe względem poprzedniego?

Ładowarka MagSafe różni się od poprzedniej przede wszystkim prędkością ładowania baterii. Jest ona w stanie dostarczyć moc na poziomie 25 W, gdzie wcześniej było to maksymalnie 15 W. Pozwoli to naładować akumulator smartfonów iPhone 16 do połowy w około 30 minut. W tym celu musi ona być jednak podłączona do zasilacza o mocy co najmniej 30 W lub większej.

Czy stara ładowarka MagSafe działa z modelami iPhone 16?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, ale tutaj trzeba mieć na uwadze, że ładowanie baterii z jej użyciem oraz starszym zasilaczem będzie odbywać się z mocą maksymalną 15 W, a więc proces potrwa dłużej.

Ładowarka MagSafe nie jest tania. W wersji z 1-metrowym przewodem kosztuje 199 zł. Jest też wariant 2-metrowy, który jest droższy o 50 zł. Do tego potrzebny jest jeszcze stosowany zasilacz. Ten od Apple oznacza wydatek na poziomie 199 zł. Tanio nie jest.

Jaka ładowarka najlepsza dla iPhone 16?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, jaka ładowarka będzie najlepsza dla smartfonów iPhone 16, to jest to oczywiście taka, która w pełni wykorzysta możliwości zaimplementowane przez Apple. W przypadku bezprzewodowych najlepszym wyjściem jest MagSafe, bo te zgodne nawet z Qi2 zapewnią mniejszą moc (do 15 W).

Można oczywiście zdecydować się także na ładowanie baterii z użyciem kabla USB C. Tutaj jednak również potrzebny jest odpowiedni zasilacz, bo w przeciwnym wypadku proces będzie trwał dłużej. Najlepiej zdecydować się na taki, który ma moc 30 W lub większą.

Smartfony z serii iPhone 16 będą dostępne w przedsprzedaży od piątku. Dziś już wiemy, że ich ceny są niższe względem poprzedniej generacji, co cieszy. Zaoszczędzone w ten sposób kilkaset złotych trzeba będzie jednak wydać na odpowiednio szybką ładowarkę MagSafe i zasilacz, z czym trzeba po prostu się pogodzić lub też zdecydować się na użytkowanie starszej, która też naładuje baterie, ale potrwa to dłużej.

