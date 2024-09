Apple Watch series 10 to nowe smartwatche z watchOS 11, których premiera jest blisko. Jakie zmiany, nowości oraz różnice wprowadzą względem poprzedniej generacji? Na temat zegarków Apple Watch series 10 wiemy już całkiem sporo. Ulepszenia obejmą zarówno oprogramowanie watchOS 11, jak i hardware smartwatchy.

Apple Watch series 10 to nowe smartwatche, które zobaczymy w poniedziałek. Zegarki z watchOS 11 były już obiektem wielu przecieków. Na kilka dni przed premierą pojawiły się nowe informacje, które obejmują zmiany oraz nowości i różnice względem poprzedniej serii. Zobaczmy, co nowego w planach ma producent.

Różnice i zmiany w Apple Watch series 10 z watchOS 11

Nowe smartwatche z watchOS 11 wprowadzą różne nowości oraz różnice. Najważniejsze zmiany wizualne w Apple Watch series 10 będą widoczne gołym okiem ze względu na ekrany. Wszystko wskazuje na to, że producent zdecydował się na większe wyświetlacze o zwiększonej rozdzielczości. Ponownie do wyboru będą dwa różne rozmiary. W większym modelu ma ona być nieco niższa w porównaniu do wersji Ultra z 49-mm kopertą. Prawdopodobnie powinniśmy spodziewać się wariantów 44 i 48 mm.

Firma chce wykorzystać potencjał większych ekranów i dlatego zdecydowano się na przygotowanie nowych tarcz, które znajdą się w oprogramowaniu watchOS 11. Wśród nich ma być „Reflections” czy „Regatta” dla wersji Hermès. Następnie mamy udoskonalony sensor do mierzenia pulsu czy EKG. Wiemy, że Apple usprawniło go pod względem dokładności, co zapewni trafniejsze pomiary. Przy okazji pojawią się pewne nowości, ale o tym za chwilę.

Ponadto smartwatche Apple Watch series 10 zapewnią lepszą wydoszczelność. Firma chce zapewnić odporność na wodę do 20 metrów w przypadku sportów, które wiążą się z dużą prędkością. Z tego powodu aplikacja Depth znana z modelu Ultra powinna zostać udostępniona na tańsze zegarki z watchOS.

Nowości z Apple Watch series 10

Oczywiście wraz z zegarkami Apple Watch series 10 nie zabraknie nowości, a nie tylko ulepszeń dla dotychczasowych rozwiązań. Spodziewajmy się ekranów OLED-owych z lepszymi parametrami. Następnie mamy nowy czip S10, który wprowadzi różne udoskonalenia.

Nowe smartwatche z systemem watchOS 11 wprowadzą także nową funkcję. Jest nią wykrywanie bezdechu sennego. Wiemy, że gigant z Cupertino zbudował ją wokoło dotychczasowej funkcjonalności z zakresu monitorowania snu. W przypadku zarejestrowania takiego zdarzenia użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie i zalecenie konsultacji z lekarzem.

Zegarki Apple Watch series 10 zostaną zaprezentowane 9 września. W trakcie specjalnej konferencji, gdzie zobaczymy także smartfony z serii iPhone 16 oraz słuchawki bezprzewodowe AirPods 4. Kolejny event powinien odbyć w październiku i tam zostaną pokazane kolejne produkty.

