Redmi Watch 5 Active oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Redmi Watch 5 Active to nowy smartwatch, którego premiera odbyła się na jednym z rynków. Specyfikacja techniczna zegarka obejmuje 2-calowy ekran LCD i baterię o pojemności 470 mAh. Cena Redmi Watch 5 Active jest atrakcyjna. Urządzenie ma także moduł Bluetooth 5.3 oraz zapewni do 18 dni ciągłej pracy.

Redmi Watch 5 Active to smartwatch submarki Xiaomi, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena zegarka jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna w zasadzie to odzwierciedla. To tańsze urządzenie, które to jednak z pewnością sprosta mniej wymagającym użytkownikom.

2-calowy ekran LCD i bateria na 18 dni pracy

Redmi Watch 5 Active to smartwatch, który ma prostokątny ekranik LCD o przekątnej 2 cali oraz rozdzielczości 320 × 385 pikseli. Jasność maksymalna to 500 nitów. Warto również wspomnieć o wielu tarczach, które mają użytkownicy do wyboru. Producent przygotował ich ponad 200.

Energię w zegarku dostarcza bateria o pojemności 470 mAh. Producent deklaruje do 18 dni pracy na jednym naładowaniu w przypadku typowego użycia. Natomiast cięższe wykorzystanie sprawi, że czas ten spadnie do 12 dni. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie zgodnej z normą IPX8.

Cena Redmi Watch 5 Active atrakcyjna

Cena Redmi Watch 5 Active nie jest wygórowana. W Indiach, gdzie Xiaomi wprowadziło to urządzenie do oferty, jest to kwota na poziomie zaledwie 2799 rupii, czyli niespełna 130 zł! Jest więc tanio.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne zegarka. Są to srebrny oraz czarny. Sprzedaż rozpocznie się 3 września. Na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach.

Liczne tryby sportowe oraz Bluetooth 5.3 LE

Smartwatch Redmi Watch 5 Active oferuje również liczne tryby sportowe. Zegarek wspiera ponad 140 różnych aktywności fizycznych. Znajdziemy tu też pulsometr, funkcję SpO2, czyli poziom natlenienia krwi czy śledzenie cykli menstruacyjnych u kobiet.

Za łączność bezprzewodową odpowiada tu moduł Bluetooth 5.3 LE. Natomiast wbudowany mikrofon oraz głośniczek umożliwiają prowadzenie rozmów audio. Urządzenie ma wymiary 49,1 × 40,4 × 11,4 mm, waży 42,2 g i pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania Xiaomi, którym jest HyperOS.

Smartwatch Redmi Watch 5 Active – specyfikacja techniczna

2-calowy ekran LCD o rozdzielczości 320 × 385 pikseli i jasności do 500 nitów

moduł Bluetooth 5.3 LE

pulsometr + SpO2

śledzenie ponad 140 aktywności fizycznych

bateria o pojemności 470 mAh (do 18 dni pracy)

49,1 × 40,4 × 11,4 mm

42,2 g

HyperOS

