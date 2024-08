AirPods Pro 3. Apple planuje umieścić znacznie lepsze ANC

AirPods Pro 3 to słuchawki bezprzewodowe Apple, na które jeszcze trochę sobie poczekamy. Dowiadujemy się, że firma chce w nich umieścić lepsze ANC. Funkcja aktywnego wyciszania szumów w AirPods Pro 3 ma być skuteczniejsza względem drugiej generacji słuchawek sprzed blisko dwóch lat.

AirPods Pro 3 to słuchawki bezprzewodowe, które Apple planuje zaprezentować dopiero w 2025 r. Na ich premierę trochę sobie więc poczekamy. Tymczasem dochodzi do kolejnych przecieków. W sieci pojawiły się informacje związane z jedną z funkcji, które planuje zaimplementować producent. Mowa o technologii ANC.

Słuchawki AirPods Pro 3 dostaną lepsze ANC

Apple planuje w słuchawkach bezprzewodowych AirPods Pro 3 zaimplementować ulepszenia dotyczące ANC, czyli aktywnego wyciszania dźwięków z otoczenia. Informacje na ten temat przekazał na platformie X leaker Kosutami, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Czego się dowiedzieliśmy?

Niestety przekazane przez źródło informacje są bardzo zdawkowe. Dowiadujemy się, że Apple w AirPods Pro 3 ma zaimplementować „znacznie lepsze ANC w porównaniu do poprzedniej wersji”. I w zasadzie to tyle. Więcej szczegółów nie podano.

Warto jednak zauważyć, że w drugiej generacji tych słuchawek producent zaimplementował znacznie lepsze ANC, którego wzrost skuteczności określono jako dwukrotny w porównaniu do pierwszej generacji. Tym razem spodziewajmy się jeszcze większych ulepszeń w tym zakresie, których to stopień na razie owiany jest tajemnicą.

Apple wprowadzi AirPods Pro 3 w 2025 roku

Na słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 trochę jeszcze sobie poczekamy. Premiera ma odbyć się w 2025 r. W trakcie wrześniowej konferencji ze smartfonami iPhone 16 ich nie zobaczymy i pewnie nastąpi to dopiero za rok. W tym Apple ma wprowadzić do oferty nowy tańszy model z numerkiem 4 i wiemy, że w drodze są dwie wersje, z których to jedna również ma otrzymać funkcję ANC.

Starsze plotki mówią o tym, że Apple w modelu AirPods Pro 3 chce również umieścić nowe czujniki, które znajdują się obecnie w fazie różnych testów. Wśród nich jest termometr. Ma to pozwolić na zwiększenie możliwości nowych słuchawek bezprzewodowych z zakresu monitorowania zdrowia oraz aktywności użytkowników.

Z pewnością pojawią się również inne udoskonalenia, które obejmą na przykład ładowanie czy lepszą jakość dźwięku. Być może pod uwagę brane są także większe zmiany obejmujące design, ale szczegóły z tym związane nie są na razie znane. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość oraz czekać na więcej informacji, które to zapewne przedostaną się do sieci jeszcze przed planowaną na 2025 r. premierą.

