Redmi Watch 5 Active w drodze. Co zaoferuje nowy smartwatch z niską ceną?

Redmi Watch 5 Active to nowy smartwatch submarki Xiaomi, którego cena z pewnością będzie atrakcyjna. Premiera zegarka jest blisko. Producent udostępnił rendery. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna zegarka Redmi Watch 5 Active. Smartwatch otrzyma integrację z Amazon Alexa i 2-calowy ekran.

Redmi Watch 5 Active to nowy smartwatch Xiaomi, który zbliża się wielkimi krokami. Oficjalna premiera zegarka odbędzie się za kilka dni. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna? Producent ujawnił garść informacji. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

2-calowy ekran i ponad 140 trybów sportowych

Redmi Watch 5 Active to smartwatch, który otrzyma duży ekran (jak na tego typu urządzenia) o przekątnej 2 cali. Jest to prostokątny wyświetlacz (prawdopodobnie AMOLED-owy), którego parametry na razie nie zostały ujawnione.

Następnie mamy liczne funkcje z zakresu monitorowania aktywności fizycznych użytkownika. Zegarek wspiera ponad 140 różnych trybów sportowych. Ma też pulsometr i pozwoli zmierzyć poziom natlenienia krwi. Z pewnością nie zabraknie również opcji z zakresu śledzenia snu.

Cena Redmi Watch 5 Active z pewnością atrakcyjna

Cena Redmi Watch 5 Active nie jest na razie znana, ale z pewnością będzie atrakcyjna. Spodziewajmy się kwoty zbliżonej do poprzednika. Będzie to około 100 euro. Rendery, które udostępniło Xiaomi, ujawniają dwa warianty kolorystyczne. Są to srebrny oraz szary.

Oficjalna premiera nowego smartwatcha odbędzie się w przyszłym tygodniu. Nastąpi to 27 sierpnia. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły. W tym związane z ceną.

Bateria na 18 dni oraz Amazon Alexa

Xiaomi pod obudową smartwatcha Redmi Watch 5 Active umieściło akumulator o nieznanej jeszcze pojemności. Wiemy jednak, że bateria ma zapewnić ponad 400 godzin (18 dni) pracy na jednym naładowaniu. Urządzenie będzie pracowało pod kontrolą autorskiego oprogramowania HyperOS.

Na uwagę zasługuje również asystent głosowy w postaci Amazon Alexa oraz funkcja prowadzenia rozmów poprzez Bluetooth. Tutaj warto wspomnieć o technologii Clear+, który ma zapewnić czyste konwersacje poprzez redukcję dźwięków otoczenia. Niekompletna specyfikacja techniczna zegarka Xiaomi widoczna jest niżej.

Smartwatch Redmi Watch 5 Active – specyfikacja techniczna

2-calowy ekran AMOLED

Bluetooth 5.x

pulsometr + funkcja SpO2

bateria na 18 dni pracy

obsługa ponad 140 trybów sportowych

asystent głosowy Amazon Alexa

oprogramowanie HyperOS

Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Możliwe, że poznamy je przed oficjalną premierą. Zwłaszcza że indyjski oddział Xiaomi (na łamach własnych mediów społecznościowych) co chwilę udostępnia nowe zajawki związane z nadchodzącym zegarkiem.

