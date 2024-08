AirPods 4 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które zobaczymy w niedługim czasie. Kiedy premiera i jakie wersje do wyboru szykuje firma? Tym razem będą dwa warianty. Jeden z nich możemy nazwać sobie roboczo AirPods 4 Plus. Te słuchawki bezprzewodowe zaoferują funkcję ANC, czyli wyciszanie szumów.

AirPods 4 to nowe słuchawki bezprzewodowe, które w przeciekach pojawiają się od miesięcy. Apple cały czas każe na nie czekać. Wygląda jednak na to, że premiera gadżetu jest już blisko i zobaczymy go w nieodległym czasie. Prawdopodobnie już w przyszłym miesiącu. Czego należy się spodziewać?

Apple szykuje dwie wersje AirPods 4

Zacznijmy od tego, że AirPods 4 to słuchawki bezprzewodowe, które tym razem będą dostępne nie w jednej opcji, a dwóch. Do wyboru mają być dwie wersje gadżetu. Zobaczmy najpierw, co ma być wspólne.

Apple planuje umieścić w nowych słuchawkach bezprzewodowych, a dokładniej w dołączonym do nich pudełeczku, złącze USB C. W ten sposób firma rozstanie się z Lightning, co wcześniej zrobiono w przypadku wersji Pro. Teraz przyjdzie czas na podobny ruch w związku z tańszą edycją urządzenia.

Wiemy, że w planach są również zmiany obejmujące design nowych słuchawek. Aczkolwiek tutaj szczegóły nie są znane i w rzeczywistości nie wiadomo, czego należy się spodziewać. Można próbować zgadywać, że AirPods 4 mogą nieco pod tym względem zbliżyć się do modelu Pro, ale to nic pewnego, a jedynie nasze przypuszczenia.

Nowe słuchawki Apple to być może „AirPods 4 Plus”

Na razie nie wiadomo, jakiej dokładnie nazwy Apple użyje z myślą o droższych słuchawkach. Możliwe, że będzie to „AirPods 4 Plus”, ale są to wyłącznie nasze przypuszczenia i zostawmy to na razie w wersji roboczej. Czego można spodziewać się w lepszym modelu?

Słuchawki bezprzewodowe Apple „AirPods 4 Plus” dostaną USB C i ANC

Po pierwsze dołączone pudełeczko z USB C ma wspierać także ładowanie bezprzewodowe. To oznacza, że będzie to rozwiązanie znane z modeli Pro. Następnie mamy funkcję ANC, czyli aktywnego wyciszania dźwięków z otoczenia. Dotychczas była to domena tylko najdroższych słuchawek bezprzewodowych Apple.

Na AirPods Pro 3 poczekamy dłużej

Premiera słuchawek AirPods 4 oraz ich wersji „Plus” powinna odbyć się przy okazji debiutu nowych iPhone’ów 16. To oznacza, że nastąpi to jeszcze we wrześniu. Ceny nie są na razie znane, ale z pewnością będą niższe względem modelu Pro.

Sporo osób czeka jednak na słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3. I tutaj dobrych wieści nie ma. Apple nie zamierza wprowadzić ich do oferty w tym roku. Premiera powinna odbyć się dopiero w drugiej połowie 2025 r., co warto mieć na uwadze. W drodze jest sporo nowości, w tym związanych z monitorowaniem aktywności fizycznych oraz zdrowia użytkowników, co będzie możliwe za sprawą nowych czujników. Na te udoskonalenia trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać.

