Xiaomi Smart Band 9 debiutuje w Polsce. Na start niższa cena

Xiaomi Smart Band 9 to nowa opaska, która debiutuje w Polsce. Odbyło się to bez większego rozgłosu, ale na start można trochę zaoszczędzić. Cena Xiaomi Smart Band 9 obecnie jest obniżona o 20 zł. W kraju opaskę można zamawiać w czterech różnych wersjach kolorystycznych. Z czasem opcji do wyboru powinno być więcej.

Xiaomi Smart Band 9 to nowa opaska, która najpierw zadebiutowała w Chinach. Teraz odbyła się jej cicha premiera w Polsce, co nastąpiło zgodnie z oczekiwaniami. Cena nie jest wygórowana i ponadto na start została przygotowana promocja. Co prawda, nie jest ona tak atrakcyjna, jak na przykład w Holandii, ale w ten sposób można trochę zaoszczędzić.

Niższa cena Xiaomi Smart Band 9 w Polsce na start

Cena Xiaomi Smart Band 9 w Polsce została ustalona na poziomie 199 zł. Warto dodać, że dotyczy to najbardziej podstawowej wersji nowej opaski z silikonowym paskiem. Na start można jednak trochę zaoszczędzić. Ile dokładnie?

Cena opaski w związku z premierą w Polsce została obniżona o 20 zł, a więc można ją nabyć za 179 zł. Dla porównania w Holandii za dodatkową opłatą w wysokości 2 euro można uzyskać słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 4 o wartości około kilkudziesięciu zł.

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że gadżet wysyłany jest do klientów w ciągu 24 godzin. Do wyboru są obecnie cztery warianty kolorystyczne obudowy. Są to srebrny, czarny, różowy oraz niebieski.

Opaska Xiaomi Smart Band 9 wprowadza liczne nowości

Nowa opaska Chińczyków z wyglądu przypomina poprzednią generację, ale w rzeczywistości wprowadzono różne udoskonalenia, których nie widać na pierwszy rzut oka. Wśród nich na pewno warto wymienić:

Jaśniejszy ekran AMOLED-owy, w którym jasność została podwojona do wartości 1200 nitów. Jasność dostosowywana jest automatycznie za pomocą specjalnego czujnika,

Znacznie dłuższy czas pracy na baterii. Producent deklaruje do 21 dni pracy na jednym naładowaniu. Czas ten spadnie do 9 dni w trakcie korzystania z funkcji AoD czy do 6,6 dnia podczas dużego obciążenia,

Lepszy czujnik, który odpowiada za zbieranie dokładniejszych pomiarów tętna oraz innych aktywności fizycznych,

Silnik liniowy klasy zegarkowej, który odpowiada za obsługę wibracji. Producent przygotował 20 różnych trybów.

Opaska Xiaomi Smart Band 9 jest w stanie śledzić ponad 150 aktywności fizycznych użytkowników, w tym 10 trybów dla biegania. Urządzenie ma obudowę wodoszczelną na poziomie 5 ATM, co pozwala na zanurzanie sprzętu podczas pływania. Dzięki dedykowanej aplikacji można również liczyć na lepszą analizę snu czy ciągłe monitorowanie poziomu natlenienia krwi, wraz z powiadomieniami w przypadku wykrycia spadków.

Nowa opaska marki zapewne będzie cieszyć się w Polsce sporym zainteresowaniem, jak to było w przypadku poprzednich generacji Smart Bandów. Z czasem cena powinna nieco zmaleć. To sprawi, że opcja zakupu gadżetu będzie jeszcze bardziej atrakcyjna.

