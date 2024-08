Xiaomi Smart Band 9 z ceną. Do opaski dorzucą słuchawki bezprzewodowe

Xiaomi Smart Band 9 to opaska, którą wkrótce kupimy w Europie i także Polsce. Na wybranych rynkach producent dorzuci za małą opłatą słuchawki bezprzewodowe o wartości kilkudziesięciu złotych. Cena Xiaomi Smart Band 9 jest już znana. Nowa opaska nie będzie droga, co było do przewidzenia.

Xiaomi Smart Band 9 to opaska, która w Chinach debiutowała kilka tygodni temu. W Europie czy Polsce na premierę cały czas czekamy. Wygląda jednak na to, że urządzenie jest już bardzo blisko. Rąbka tajemnicy w tym temacie uchylił nam holenderski oddział marki.

Cena Xiaomi Smart Band 9 atrakcyjna

Cena Xiaomi Smart Band 9 w Chinach jest bardzo atrakcyjna i nie inaczej będzie w Europie. Czy również w Polsce, to przekonamy się w niedługim czasie. Na Starym Kontynencie urządzenie będzie można nabyć za zaledwie 39,99 euro, czyli około 170 zł. Podobnej kwoty spodziewajmy się w naszym kraju.

Sprzedaż nowej opaski ma rozpocząć się 16 sierpnia, czyli jeszcze w tym tygodniu. Producent dla klientów przygotował na start ofertę promocyjną, gdzie można trochę zaoszczędzić i za niewielkie pieniądze dokupić użyteczny gadżet.

Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 4 za kilka zł

Klienci z Holandii, którzy zdecydują się dopłacić do opaski Xiaomi Smart Band 9 kwotę w wysokości zaledwie 1,99 euro, mogą liczyć na drugie urządzenie. Są to słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 4. Nie jest to najnowszy model, bo sprzed kilku lat, ale za kilka zł z pewnością można się skusić.

W ten sposób można zaoszczędzić 11 euro, czyli kilkadziesiąt zł. Redmi Buds 4 w Europie normalnie kosztują 12,99 euro. Czy podobna oferta będzie dostępna również w Polsce, to przekonamy się wkrótce. Na razie na ten temat nic nie wiadomo.

Opaska Xiaomi Smart Band 9 wprowadza różne nowości

Xiaomi Smart Band 9 to opaska, która wprowadziła sporo nowości i zmian w porównaniu do poprzedniej generacji tego gadżetu. Ekran oferuje dwa razy większą jasność maksymalną, którą producent zwiększył do 1200 nitów. Pozwoli to na wygodną pracę z wyświetlaczem także przy dużym nasłonecznieniu.

W nowej opasce znajduje się również najnowszy moduł Bluetooth 5.4, który odpowiada za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami. Na uwagę zasługuje również odczuwalnie dłuższy czas pracy na baterii. Wydłużono go do 21 dni i za dostarczanie energii odpowiada akumulator o pojemności 233 mAh. Jest też udoskonalony sensor, który oferuje m.in. o 16 proc. lepszą dokładność dla pomiarów. Sprzęt jest w stanie monitorować ponad 150 różnych aktywności fizycznych użytkownika.

Xiaomi Smart Band 9 ma także opcjonalny moduł NFC, który pozwala m.in. na dokonywanie płatności zbliżeniowych w sklepach. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w nieco cierpliwości i czekać na premierę opaski w Polsce.

