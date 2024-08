iPad 11. generacji i iPad Mini 7 to dwa nowe tablety Apple, których premiery spodziewamy się jeszcze w 2024 r. Co nowego wprowadzą odświeżone urządzenia? Jakie zmiany i nowości z myślą o tabletach iPad 11 oraz iPad Mini 7 szykuje Apple? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania i zobaczmy, czego się spodziewać.

iPad 11 i iPad Mini 7 to dwa nowe tablety z logo nadgryzionego jabłka, które zbliżają się wielkimi krokami. Kilka miesięcy temu zobaczyliśmy nowe wersje modeli Pro oraz Air. Teraz nadszedł czas na odświeżenie tańszych urządzeń. Zobaczmy, czego można się wraz z nimi spodziewać.

Co nowego Apple szykuje dla tabletu iPad 11

iPad 11. generacji to nowy podstawowy tablet, który wkrótce pojawi się w ofercie Apple. Dwa lata temu urządzenie przeszło dosyć duże zmiany związane z designem. Zdecydowano się przenieść przednią kamerę na dłuższą krawędź obudowy oraz zmieniono położenie głośników. Dodano również złącze USB C.

Apple w tablecie iPad 11 raczej nie wprowadzi większych zmian wizualnych, jak to miało miejsce w przypadku 10. generacji urządzenia. To samo dotyczy ekranu, który pewnie nadal będzie 10,9-calowym wyświetlaczem LCD. Większe modyfikacje mogą pojawić się pod obudową i obejmą m.in. procesor.

Na razie nie wiadomo, jaki czip otrzyma iPad 11, ale spodziewajmy się, że będzie to co najmniej A16 Bionic. Z drugiej strony nie można wykluczyć czegoś nowszego. Na przykład układu A17, co jest związane z pakietem funkcji AI Apple Intelligence. Firma może rozszerzyć dostępność tej platformy także o tańsze tablety, ale do jej obsługi będzie potrzebny odpowiednio mocny układ.

Zmiany i nowości w tablecie iPad Mini 7

iPad Mini 7 to natomiast najmniejszy z tabletów Apple. W tym przypadku zmiany mogą być większe i obejmą na przykład najnowszy procesor A18. W tym modelu wsparcia dla Apple Intelligence z pewnością nie zabraknie. Pewne plotki mówią również o implementacji wyświetlacza z obsługą ProMotion, czyli zapewniającego odświeżanie obrazu w 120 Hz.

Poprzednia generacja tabletu iPad Mini (6.) wprowadziła m.in. USB C czy wsparcie dla ołówka Apple Pencil 2. W tym roku zmian oraz nowości może być więcej.

Apple pokaże nowe tablety jesienią 2024 roku

iPad 11 i Mini 7 to tablety, które powinny pojawić się w ofercie Apple jeszcze w tym roku. Możliwe, że nastąpi to już w pierwszej połowie września, a więc przy okazji premiery nowych iPhone’ów. Jeśli nie, to pewnie w październiku, kiedy to spodziewamy się nowych Maców z czipami M4.

Ceny nie są na razie znane, ale model Mini pewnie trafi na rynek w kwotach startujących od 499 dolarów. Natomiast iPad 11 powinien być dostępny od 349 dolarów. Cena podstawowego tabletu Apple została obniżona i nastąpiło to w maju. W Polsce poprzednia generacja sprzedawana jest od 1799 zł.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne