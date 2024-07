Realme Watch S2 to nowy smartwatch chińskiej marki, który stanowi powrót producenta na rynek tego typu urządzeń. Specyfikacja techniczna gadżetu obejmuje 1,43-calowy ekran AMOLED i baterię na 14 dni pracy. Cena Realme Watch S2 jest oczywiście atrakcyjna. Zobaczmy, jakie funkcje oferuje nowy smartwatch.

Realme Watch S2 to smartwatch, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena i specyfikacja techniczna zegarka nie są już tajemnicą. Urządzenie jest bardzo ciekawe i z czasem pojawi się pewnie także w Polsce.

Ekran AMOLED i bateria na 20 dni pracy

Realme Watch S2 ma okrągły ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,43 cala, który oferuje zagęszczenie pikseli na poziomie 326 ppi (466 × 466 pikseli). Jasność to 600 nitów. Producent przygotował do wyboru ponad 150 różnych tarcz. Całość zamknięto w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej.

Energię w zegarku dostarcza bateria o pojemności 380 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu do 20 dni typowej pracy (38 w trybie oszczędzania energii). W przypadku korzystania z tarcz AoD czas ten spadnie do około 5 dni. Ładowanie akumulatora odbywa się w niespełna dwie godziny.

Cena Realme Watch S2 i kolory smartwatcha

Cena Realme Watch S2 jest oczywiście atrakcyjna. W podstawowej wersji kosztuje 4999 rupii (ok. 240 zł). W edycji stalowej jest to o 300 rupii więcej. Sprzedaż w Indiach ruszy 5 sierpnia. Na start będzie można zaoszczędzić do 500 rupii.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne z paskami silikonowymi lub metalową bransoletą. Informacji o dostępnych na innych rynkach na razie nie ma. Spodziewajmy się, że smartwatch z czasem trafi również do Polski.

Jakie funkcje oferuje smartwatch

Smartwatch Realme Watch S2 oferuje różne funkcje. Na uwagę z pewnością zasługuje wbudowany asystent cyfrowy, którym jest napędzany przez ChatGPT 3.5. Warto też wspomnieć o możliwości generowania tarcz z użyciem sztucznej inteligencji. Producent przewidział możliwość prowadzenia rozmów poprzez Bluetooth i jest to możliwe dzięki wbudowanemu mikrofonowi oraz głośniczkowi.

Nie brakuje także licznych opcji z zakresu śledzenia aktywności. Do wyboru jest ponad 110 trybów sportowych. Następnie mamy 24-godzinne monitorowanie pulsu czy snu. Nie brakuje też funkcji SpO2, co pozwala na pomiar poziomu natlenienia krwi. Całość zamknięto w wodo- i pyłoszczelnej obudowie spełniającej założenia normy IP68. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest niżej.

Realme Watch S2 – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności 600 nitów

4 GB pamięci na dane

Bluetooth LE

pulsometr + SpO2

śledzenie ponad 110 aktywności i snu

bateria o pojemności 380 mAh (20 dni pracy)

obudowa zgodna z normą IP68

mikrofon i głośniczek

4,65 cm x 4,65 cm x 1,1 cm

41 g

