Xiaomi Smart Band 9 z ceną w euro. Ile ma kosztować opaska w Polsce?

Xiaomi Smart Band 9 to opaska, którą zaprezentowano najpierw w Chinach. Miało to miejsce w lipcu i wiemy, że urządzenia wprowadza różne nowości i zmiany. Co z ceną w krajach europejskich oraz Polsce? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił włoski Amazon, gdzie dostrzeżono ten sprzęt.

Cena Xiaomi Smart Band 9 atrakcyjna

Cena Xiaomi Smart Band 9 w Europie będzie atrakcyjna, choć nieco wyższa w porównaniu do poprzedniej generacji. W sklepie, gdzie znaleziono urządzenie, jest to 39,99 euro. To i 3 euro więcej względem modelu z 2023 r. Mimo to nadal jest to bardzo atrakcyjna kwota.

W Polsce za Xiaomi Smart Band 9 zapłacimy więc pewnie około 170 zł. Taką kwotę otrzymujemy po aktualnym kursie walut. Debiut na terenie Starego Kontynentu może odbyć się nawet jeszcze w przyszłym miesiącu. Na Amazonie dostrzeżono informacje o 19 sierpnia. Jeśli tak będzie, to na sprzęt poczekamy tylko około trzech tygodni.

źródło: opracowanie własne