Xiaomi Smart Band 9. Najważniejsze nowości i zmiany w opasce

Xiaomi Smart Band 9 to nowa opaska marki, która otrzymała różne nowości oraz zmiany względem poprzedniej generacji. Mimo to, że na pierwszy rzut oka wygląda niemal identycznie. Co nowego wprowadzono w opasce Xiaomi Smart Band 9 i kiedy można spodziewać się tego niewielkiego gadżetu w sprzedaży w Polsce?

Xiaomi Smart Band 9 to opaska, która była mocno wyczekiwana. Za nami premiera. Na razie w Chinach, ale z czasem sprzęt trafi również do Europy i Polski. Co nowego tu znajdziemy? Rzućmy sobie okiem na najważniejsze nowości oraz zmiany w porównaniu do poprzedniej generacji.

Dwa razy jaśniejszy ekran

Xiaomi Smart Band 9 ponownie ma podłużny ekran o przekątnej 1,62 cala, który został wykonany w technologii AMOLED-owej i ma rozdzielczości 192 × 490 pikseli. Zmianie uległa jednak maksymalna jasność. Producent zdecydował się na podwojenie tego parametru z 600 do 1200 nitów. To pozwoli na wygodną pracę z urządzeniem w pełnym nasłonecznieniu. Warto też wspomnieć o ponad 200 nowych tarczach ze wsparcie AoD.

Bateria z lepszym czasem pracy

Opaska sportowa Xiaomi Smart Band 9 to również większa bateria. Jej pojemność zwiększono do 233 mAh. W ten sposób udało się znacząco wydłużyć czas pracy na jednym naładowaniu – z 16 do 21 dni. Ponadto producent deklaruje pełne jej naładowanie w ciągu około godziny.

Skuteczniejszy czujnik

Firma zdecydowała się również na udoskonalenia obejmujące wbudowany w opaskę sensor. Dzięki temu czujnik stał się skuteczniejszy. Producent deklaruje, że oferuje on lepszą dokładność dla monitorowania snu i tętna o odpowiednio 7,9 proc. oraz 16 proc. Xiaomi Smart Band 9 jest również w stanie śledzić ponad 150 różnych aktywności fizycznych czy cykle menstruacyjne kobiet.

Zmiany nie obejmują ceny Xiaomi Smart Band 9

Co ważne zmiany nie dotyczą cen opaski. Xiaomi Smart Band 9 kosztuje w Chinach tyle samo, co poprzednia generacja. Podstawowa wersja akcesorium kosztuje 249 juanów (ok. 135 zł). Model z NFC wyceniono na 299 juanów (ok. 162 zł). Natomiast za wariant z ceramiczną obudową trzeba zapłacić 349 juanów (ok. 189 zł). Oczywiście w Europie zapłacimy więcej, ale nadal powinny to być atrakcyjne kwoty.

Nowa opaska trafi do Europy (oraz Polski) pewnie za kilka tygodni. Można przypuszczać, że premiera na Startym Kontynencie odbędzie się w okolicy września tego roku, ale dokładny termin nie jest znany. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest niżej.

Opaska Xiaomi Smart Band 9 – specyfikacja techniczna

1,62-calowy ekran AMOLED 60 Hz o rozdzielczości 192 × 490 pikseli i jasności do 1200 nitów

moduł Bluetooth 5.4

NFC (opcjonalnie)

bateria o pojemności 233 mAh (do 21 dni pracy)

udoskonalony sensor

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

46,5 × 21,6 × 10,99 mm

15,8/22,4 g

HyperOS

źródło: opracowanie własne