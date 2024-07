Xiaomi Smart Band 9 to nowa opaska chińskiej marki, której premiera jest bardzo blisko. Producent ujawnił design. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna gadżetu. Wraz z Xiaomi Smart Band 9 możemy spodziewać się różnych ulepszeń względem poprzedniej generacji. Obejmują one m.in. czas pracy na baterii.

Xiaomi Smart Band 9 to nowa opaska, którą zobaczymy już w piątek. Oficjalna premiera odbędzie się 19 lipca. Tego dnia zostaną zaprezentowane także nowe składane smartfony z serii Mix oraz smartwatch Watch S4 Sport. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i ujawnił design oraz częściową specyfikację techniczną gadżetu.

Design opaski Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9 to opaska, która ma design bardzo podobny do poprzedniej generacji sprzętu. Potwierdzają to grafiki udostępnione na łamach mediów społecznościowych przez producenta. Gadżet ma ekran w postaci pastylki i do wyboru są różne opcje z zakresu pasków oraz bransolet, gdzie każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Urządzenie wygląda ciekawie i widzimy, że klienci ponownie dostaną różne opcje z zakresu personalizacji. Przekątna ekranu nie jest znana, ale w poprzedniej wersji było to 1,62 cala. Wiemy jednak, że jasność maksymalna zostanie podwojona – z 600 do 1200 nitów. To znacząco ułatwi dostęp do informacji na wyświetlaczu w pełnym nasłonecznieniu.

Częściowa specyfikacja Xiaomi Smart Band 9

Pełna specyfikacja techniczna Xiaomi Smart Band 9 nie jest na razie znana. Pewne informacje jednak ujawniono. Wiemy, że gadżet zapewni znacznie dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Producent deklaruje do 21 dni. To o pięć dni więcej w porównaniu do poprzedniej generacji. Pojemność baterii to 233 mAh i wiemy, że jej pełne naładowanie ma odbywać się w ciągu 60 minut.

Następnie mamy udoskonalony czujnik. Firma chwali się, że oferuje on wzrost dokładności monitorowania snu i tętna odpowiednio o 7,9 proc. oraz 16 proc. Producent postanowił również usprawnić moduł wibracji. Użytkownicy otrzymają 20 trybów, które będą dostępne w 25 różnych scenariuszach użycia.

Plotki mówią również o tym, że opaskę Xiaomi Smart Band 9 wyposażono w moduł Bluetooth 5.4, który zapewni łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami. Nie zabraknie też opcjonalnego NFC, co pozwoli m.in. na dokonywanie płatności. Cena w Europie ma wynieść około 40 euro. Na dostępność na Startym Kontynencie trochę jednak poczekamy.

Piątkowa premiera nowych urządzeń na razie dotyczy Chin. To na tym rynku zadebiutują nowe sprzęty w pierwszej kolejności. W Europie zapewne trzeba będzie poczekać kilka tygodni dłużej, jak to było przed laty. Debiut w okolicy września wydaje się z pewnością jak najbardziej prawdopodobny, ale konkretny termin nie jest znany.

