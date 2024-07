Mi Band 9. Co nowego wprowadzi opaska Xiaomi?

Mi Band 9 to nowa opaska Xiaomi, której premiera jest blisko. Co nowego wprowadzi kolejne generacja lubianego sprzętu? Pewne nowości ujawniają nam rendery prasowe Xiaomi Mi Band 9, które przedostały się do sieci. Cena opaski powinna być atrakcyjna, ale prawdopodobnie nie będzie zbyt wielu istotnych zmian.

Xiaomi Mi Band 9 to wyczekiwana opaska, która w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Jej premiery spodziewaliśmy się w drugim kwartale. Tak się jednak nie stało i debiut cały czas przed nami. Do sieci przedostały się rendery prasowe gadżetu, które ujawniają trzy kolory obudowy oraz design. Zobaczmy, co nowego można się spodziewać.

Co nowego z opaską Xiaomi Mi Band 9

Opaska Xiaomi Mi Band 9 wprowadzi zapewne różne nowości i część z nich nie widać po prostu gołym okiem. Pod względem designu większych zmian nie widać, a nawet można to uznać za pewne rozczarowanie.

Rendery Xiaomi Mi Band 9 ujawniają nam znajomy design. Urządzenie ma wygląd, który znamy z poprzednich generacji. Widać urządzenie w postaci pastylki oraz paski z tworzywa sztucznego. Czy pojawią się również inne mocowania dla pasków i bransolet, które znamy z poprzedniej generacji? Prawdopodobnie tak, choć tutaj nie można ich zobaczyć.

Co nowego wraz z opaską Xiaomi Mi Band 9?

Opaska ma również znacznie jaśniejszy ekran. Producent zdecydował się na podwojenie tego współczynnika z 600 do 1200 nitów. To pozwoli na wygodną pracę z urządzeniem nawet w pełnym nasłonecznieniu. Natomiast za łączność bezprzewodową ma odpowiadać najnowszy Bluetooth 5.4. Umożliwi to m.in. na zapewnienie lepszych połączeń z innymi urządzeniami.

Na uwagę zasługuje również większa bateria, która znajduje się pod obudową Xiaomi Mi Band 9. Jej pojemność zwiększono o 23 proc. – do 233 mAh. Wiemy, że ma to pozwolić na nawet 21 dni pracy na jednym naładowaniu (bez włączonej funkcji AoD). Natomiast ładowanie ma odbywać się w ciągu 60 minut. Warto też wspomnieć o udoskonaleniach dla czujnika, co pozwoli m.in. na uzyskanie o 10 proc. lepszych wartości dla SpO2, czyli pomiaru natlenienia we krwi.

Cena Xiaomi Mi Band 9 i kolory opaski

Cena Xiaomi Mi Band 9 będzie oczywiście atrakcyjna. Mówi się o kwocie około 40 euro, a więc nie będzie to drogi gadżet, do czego producent już nas przyzwyczaił. Rendery ujawniają nam trzy kolory obudowy. Są to różowy, jasnoniebieski oraz beżowy. Plotki mówią o tym, że będą dostępne jeszcze dwa i wśród nich jest czarny.

Premiera nowej opaski odbędzie się latem tego roku. Być może jeszcze w tym miesiącu, co zbiegnie się z debiutem innych urządzeń marki. Prawdopodobnie nastąpi to przy okazji prezentacji nowych smartfonów ze składanymi ekranami. Są to Mix Flip oraz Fold 4. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale z pewnością poznamy je jeszcze przed oficjalnym zaprezentowaniem gadżetu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne