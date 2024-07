Google Pixel Watch 3 u FCC. Jest częśćiowa specyfikacja smartwatcha

Google Pixel Watch 3 to nie jeden, a dwa nowe smartwartche, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Dziś już wiemy, że producent na ten rok przygotował dwa rozmiary do wyboru. Premiera zegarków odbędzie się w sierpniu, wraz ze smartfonami Pixel 9. Tymczasem urządzenie dostrzeżono na stronie komisji FCC. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna.

Smartwatche Google Pixel Watch 3 goszczą u FCC

Na stronie FCC znaleziono łącznie cztery nowe smartwatche z serii Google Pixel Watch 3. Dlaczego tak dużo? Nowe zegarki będą dostępne w dwóch rozmiarach i ponadto każdy z nich będzie dostępny opcjonalnie w wersjach ze wbudowanymi modemami zapewniającymi łączność z sieciami LTE. Stąd cztery warianty.

Urządzenia ukrywają się pod nazwami kodowymi GBDU9, GG3HH, GGE4J oraz GRY0E. Do testów u FCC dostarczono dwa pierwsze z ośmioma różnymi paskami. Natomiast dwa ostatnie z pięcioma. Być może związane jest to właśnie z rozmiarami, w których będą oferowane nowe smartwatche, ale to na razie zostawmy.

Częściowa specyfikacja Google Pixel Watch 3

FCC udostępniło częściowe specyfikacje techniczne testowanych urządzeń i dzięki temu poznajemy kilka ciekawych szczegółów związanych z wyposażeniem Google Pixel Watch 3. Nowe zegarki otrzymają dwuzakresowe Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz) w standardzie 802.11ax. Następnie mamy moduły Bluetooth LE oraz NFC. Warto też wspomnieć o UWB (Ultrawide Band), które jest coraz częściej implementowane w urządzeniach mobilnych.

Częściowa specyfikacja techniczna Google Pixel Watch 3 ujawniona przez FCC.

Na stronie FCC nie znajdziemy dokładnych specyfikacji technicznych nowych smartwatchy, ale na ich temat wiadomo znacznie więcej. Niedawno do sieci przedostały się rendery, które stworzył Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Te ujawniły nam design oraz kilka szczegółów. W tym dotyczących dwóch rozmiarów.

Wiemy, że Google Pixel Watch 3 trafi do oferty w dwóch rozmiarach i są to 41 i 45 mm. W mniejszej wersji zegarek ma okrągły ekran o przekątnej 1,2 cala. W większej jest to 1,45 cala. Różnica jest więc widoczna gołym okiem. Nowe smartwatche będą pracowały pod kontrolą systemu Wear OS 5 i otrzymają nieco większe baterie względem 2. generacji. Oficjalna prezentacja odbędzie się w sierpniu. Wtedy poznamy ceny, które na razie owiane są tajemnicą. Spodziewajmy się jednak, że będą zaczynały się od około 349 dolarów. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Co nie zmienia faktu, że z pewnością kolejne szczegóły poznamy jeszcze przed planowaną na przyszły miesiąc konferencją.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne