CMF Watch Pro 2 od Nothing w drodze. Cena smartwatcha będzie atrakcyjna

CMF Watch 2 Pro to nowy smartwatch marki Nothing, którego premiera jest blisko. Urządzenie zostanie zaprezentowane na początku przyszłego tygodnia, co producent potwierdził. Udostępniono też rendery prasowe CMF Watch 2 Pro, które ujawniają design i wybrane funkcje. Cena zegarka z pewnością będzie atrakcyjna.

CMF Watch 2 Pro to smartwatch, który Nothing zaprezentuje już w poniedziałek. Wraz ze smartfonem CMF Phone 1. Zegarek uzupełni portfolio gadżetów firmy i spodziewajmy się, że jego cena będzie atrakcyjna. Producent udostępnił rendery prasowe, na których zaprezentowano wygląd urządzenia oraz jego wybrane funkcje. Co wiemy o tym sprzęcie?

Okrągły ekran AMOLED i dwa kolory obudowy

Smartwatch CMF Watch 2 Pro ma okrągły ekran wykonany w technologii AMOLED-owej. Wiemy, że jego przekątną to 1,32 cala, co Nothing potwierdziło na jednym z renderów. Nowością będzie czujnik naświetlenia, co pozwoli na automatyczne dopasowywanie jasności. Takiej funkcji w poprzedniej generacji zegarka nie było.

Nothing przygotował dwa warianty kolorystyczne obudowy i kilka różnych pasków. Koperta będzie dostępna w jasnoszarym lub ciemnoszarym odcieniu. Będą też dwa silikonowe paski w podobnych barwach. Na jednym z renderów można dostrzec również pomarańczowy, który prawdopodobnie jest skórzany (lub z ekoskóry).

Obudowa smartwatcha została wykonana z aluminium. Na jednym z boków znajduje się jeden przycisk i ma on postać cyfrowej koronki. Urządzenie prezentuje się całkiem ładnie. Warto dodać, że ramki będą wymienne i ma to być prosta czynność.

Cena CMF Watch 2 Pro zapewne atrakcyjna

Cena CMF Watch 2 Pro nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że będzie atrakcyjna, jak to było w przypadku poprzedniej generacji zegarka. Wprowadzono go na rynek za 4499 rupii, czyli około 212 zł. Spodziewajmy się, że nowy model będzie wyceniony bardzo podobnie.

Oficjalna premiera została zaplanowana na 8 lipca, czyli najbliższy poniedziałek. W trakcie tego samego wydarzenia zobaczymy także co najmniej dwie inne nowości marki Nothing. Są to smartfon Phone 1 oraz słuchawki bezprzewodowe Buds Pro 2.

Wszystkie funkcje oraz specyfikacja techniczna zegarka nie są na razie znane. Nothing ujawniło na razie niewiele szczegółów. Wiemy jednak, że urządzenie będzie wspierać obsługę za pomocą gestów, co widać na jednym z renderów. Będzie to możliwe poprzez ruchy nadgarstka. Na grafice widać, że użytkownik będzie mógł wykonać obrót na zewnątrz lub do wewnątrz. To pozwoli na uruchomienie poszczególnych funkcji.

Na więcej informacji musimy poczekać. Premiera zegarka odbędzie się już za dwa dni i wtedy poznamy wszystkie szczegóły. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się jeszcze w nieco cierpliwości i czekać na oficjalną zapowiedź smartwatcha.

