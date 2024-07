Samsung Galaxy Buds 3 Pro na zdjęciach. Słuchawki wprowadzą dużo nowości

Samsung Galaxy Buds 3 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe koreańskiej marki, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Do sieci przedostały się zdjęcia, które prezentują nam najlepszy z dotychczasowych wgląd w to, co przygotowuje producent. Fotografie udostępnił leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu firmy.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro na zdjęciach

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 3 Pro będą topowymi w ofercie koreańskiej firmy. Zdjęcia krążące po sieci potwierdzają nam zmiany oraz nowości, które w przeciekach pojawiały się wcześniej. Sam design jest mocno inspirowany AirPods marki Apple. Dotyczy to zarówno samych słuchawek, jak i dołączonego etui do ich ładowania.





Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Widoczne na zdjęciach słuchawki mają szary kolor, ale zapewne w ofercie pojawią się także inne opcje kolorystyczne. Pudełeczko ładujące ma okrągłą diodę LED na przodzie ze wskaźnikiem ładowania. Natomiast w środku umieszczone dwa niewielkie paski pod każdą ze słuchawek. Mają one barwę niebieską i pomarańczową. Są to akcenty, które znamy również ze smartwatchy z nadchodzącej serii Watch 7.

Na jednym ze zdjęć widać funkcję szybkiego parowania. Zaprezentowano ją w połączeniu z Galaxy Flipem. Pozwoli to na szybkie podłączenie słuchawek bezprzewodowych z innym urządzeniem. To oznacza, że Samsung nadal stawia na własne rozwiązanie i to stworzone przez Google pewnie nie będzie obsługiwane, co warto mieć na uwadze.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro z premierą na Unpacked

Pełna specyfikacja techniczna słuchawek bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds 3 Pro nie jest na razie znana, ale pewnie poznamy ją jeszcze przed planowaną na przyszły tydzień premierą. Debiut odbędzie się w trakcie drugiej z tegorocznych konferencji Unpacked, która zostanie zorganizowana 10 lipca w Paryżu. Wydarzenie przyniesie nam wiele nowych produktów.

Samsung na Unpacked pokaże nie tylko nowe słuchawki bezprzewodowe. Zobaczmy znacznie więcej. Wśród nich są nowe składane smartfony Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6. Następnie mamy smartwatche z serii Watch 7 i nowy zegarek z dopiskiem Ultra. Na koniec czeka nas premiera inteligentnego pierścionka Galaxy Ring.

Niedługo po Unpacked ruszy przedsprzedaż nowych produktów. Co najmniej część z nich trafi na rynek jeszcze przed końcem lipca. Zapisując się na stronie producenta teraz, można liczyć na zniżki przy zakupie w wysokości 250 zł.

