Apple Watch series 10. Nowe smartwatche jednak bez radykalnych zmian?

Apple Watch series 10 to nowe smartwatche, które zobaczymy we wrześniu. Nadchodzące zegarki z watchOS 11 z pewnością wprowadzą różne nowości oraz zmiany. Te wizualne mogą być jednak mniej radykalne. Projekt smartwatchy Apple Watch series 10 prawdopodobnie nie ulegnie wielkim modyfikacjom, choć o tym plotkowano.

Apple Watch series 10 to smartwatche z watchOS 11, które zobaczymy za kilka tygodni. Premiera nowych zegarków zbliża się wielkimi krokami i ich oficjalna zapowiedź powinna odbyć się we wrześniu, wraz ze smartfonami iPhone 16. Tymczasem do sieci przedostały się rendery oparte na schematach CAD, które ujawniają, że zmiany obejmujące design nie będą jakieś radykalne.

Zmiany w Apple Watch series 10 niewielkie

Rendery zegarków Apple Watch series 10, które bazują na schematach CAD i krążą po sieci, ujawniają nam, że zmiany nie będą aż tak duże, jak o tym plotkowano jeszcze kilka miesięcy temu. Wtedy mówiono o dużych modyfikacjach w designie, które miały m.in. obejmować nowe złącze dla pasków oparte na magnetycznym mechanizmie.

Rendery Apple Watch series 10 ujawniają niewielkie zmiany.

Tymczasem tak duże zmiany na renderach nie są widoczne. Na pierwszy rzut oka Apple Watch series 10 przypomina poprzednią generację smartwatcha z watchOS. Widać prostokątną kopertę z zaokrąglonymi narożnikami. Na jednym z boków jest cyfrowa koronka i płaski przycisk. Samo magnetyczne złącze również nie zdradza tu żadnych śladów.

Na powyższej grafice widać, jak zmieniały się zegarki z logo nadgryzionego jabłka przez ostatnie kilka lat. W szczególności w oczy rzuca się ekran, który wypełnia coraz większą część przedniej części obudowy. W tym roku w tym kierunku może zostać podjęty kolejny krok.

Smartwatche Apple Watch series 10 w dwóch rozmiarach

Plotki mówią o tym, że smartwatche Apple Watch series 10 ponownie będą dostępne w dwóch wersjach koperty. Będą to jednak większe rozmiary. Niedawno analityk Ming Chi Kuo przekazał, że firma ma w planach wprowadzenie wariantów o wymiarach 45 i 49 mm. Będą one więc zauważalnie większe w porównaniu do poprzedniej generacji, gdzie jest to 41 i 44 mm.

Sam projekt Apple Watch series X, o którym plotkowano jeszcze jakiś czas temu, może oczywiście istnieć. Gigant z pewnością ma różne prototypy własnych zegarków, gdzie obecne są większe zmiany. Możliwe jednak, że z pomysłu wprowadzenia ich na rynek na razie zrezygnowano. Mogłoby to mieć różne przyczyny. Na przykład problemy natury produkcyjnej lub też były to decyzje związane ściśle z marketingiem.

Premiera smartwatchy Apple Watch series 10 odbędzie się najpewniej w pierwszej połowie września 2024 r. W trakcie tej samej konferencji zobaczymy smartfony iPhone 16 i być może także jakieś inne produkty. Kompletne specyfikacje techniczne nowych zegarków nie są znane i więcej szczegółów uzyskamy pewnie bliżej rynkowego debiutu.

