Samsung Galaxy Watch Ultra pozuje na renderach. Specyfikacja smartwatcha

Samsung Galaxy Watch Ultra to smartwatch, którego premiera odbędzie się za dwa tygodnie. Tymczasem do sieci przedostały się rendery, które potwierdzają design. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna zegarka Samsung Galaxy Watch Ultra. Zobaczmy, jak wygląda i co ma do zaoferowania nowy smartwatch.

Samsung Galaxy Watch Ultra to topowy smartwatch w ofercie koreańskiej marki, który zostanie zaprezentowany w przyszłym miesiącu na konferencji Unpacked. Zegarek nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Ponadto znana jest częściowa specyfikacja techniczna gadżetu. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery smartwatcha Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra to topowy smartwatch w tegorocznej ofercie Koreańczyków, którego design poznaliśmy już wcześniej. Stało się to za sprawą renderów, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Teraz mamy okazję rzucić okiem na grafiki pochodzące z materiałów prasowych producenta. Dostęp do nich uzyskał inny leaker i jest nim Evleaks.

Widzimy, że smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra przypomina trochę topowy zegarek marki Apple. Koperta ma nieco prostokątny kształt, a nie okrągły jak inne modele firmy. W środku zdecydowano się jednak umieścić okrągły wyświetlacz. Na jednym z boków znajdują się trzy przyciski. Ten środkowy ma postać cyfrowej koronki.

Pod spodem koperty znajdują się czujniki i ten moduł zegarka również został przeprojektowany. Trzeba przyznać, że smartwatch sprawia wrażenie solidnej konstrukcji i tak też ma być. Wiemy, że obudowa spełnia założenia normy militarnej MIL-STD-810H oraz zapewnia wodoszczelność na poziomie 10 ATM. Do wyboru będzie kilka wariantów kolorystycznych.

Specyfikacja zegarka Samsung Galaxy Watch Ultra

Kompletna specyfikacja techniczna smartwatcha Samsung Galaxy Watch Ultra nie jest na razie znana. Na ten temat wiadomo jednak już całkiem sporo. Zegarek ma 1,5-calowy ekran AMOLED o jasności do 3000 nitów. Za obliczenia ma tu odpowiadać wydajny procesor Exynos w 3-nm litografii. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca.

Energię w smartwatchu dostarczy bateria o pojemności 590 mAh. Zegarek ma również nowoczesny Bluetooth 5.4 oraz modem LTE z eSIM. Do wyboru będzie tylko jeden wariant z 47-mm kopertą. Cena nie będzie niska, ale urządzenie i tak ma być tańsze od głównego konkurenta na rynku, czyli Apple Watch Ultra. Znana, choć jeszcze niepełna specyfikacja techniczna, widoczna jest niżej.

1,5-calowy ekran AMOLED o jasności do 3000 nitów

koperta 47 mm

3-nm procesor Exynos

32 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

modem LTE

pulsometr

bateria o pojemności 590 mAh

obudowa wodoszczelna do 10 ATM

IP68 + MIL-STD-810H

Wear OS z Watch UI

źródło