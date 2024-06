Tańsze gogle Apple Vision. Kiedy zobaczymy nowe urządzenie?

Apple Vision Pro to drogie gogle AR, których cena dla większości jest zaporowa. Tymczasem dowiadujemy się, że w drodze są tańszy gogle. Kiedy je zobaczymy? Apple chce wprowadzić do oferty nowy produkt z linii Vision już w przyszłym miesiącu. Co natomiast z okularami Vision Pro 2?

Vision Pro to gogle Apple, których cena nie jest niska. W Stanach Zjednoczonych produkt dostępny jest od 3499 dolarów. Natomiast w Europie trzeba będzie zapłacić jeszcze więcej, co akurat nie jest zaskoczeniem. W drodze są jednak tańsze okulary, które powinny być bardziej dostępne. Pewne informacje odnośnie planów firmy z logo nadgryzionego jabłka uzyskał niezastąpiony Mark Gurman.

Kiedy tańsze Google Apple Vision?

Apple pracuje nad tańszymi goglami z serii Vision, które zostaną pozbawione w nazwie dopisku Pro. Gurman twierdzi, że cena tych okularów będzie niższa od obecnie dostępnego modelu, co ma pozwolić na lepsze przebicie się ze sprzętem do mainstreamu, co oczywiście nie będzie prostym zadaniem. Co wiemy o tym urządzeniu?

Na razie niewiele, ale z informacji przekazanych przez źródło wynika, że okulary zapewnią „węższe pole widzenia” w porównaniu do Vision Pro i mogą wymagać połączenia z komputerem Mac lub iPhonem. Będzie to więc spora różnica względem droższego modelu.

Apple Vision Pro to autonomiczne okulary, które mają własny procesor i mogą działać bez konieczności łączenia z innym sprzętem z logo nadgryzionego jabłka. To oznacza, że mogą zostać pozbawione bardziej złożonego czipu, a otrzymają jakieś prostsze rozwiązania, ale to na razie owiane jest tajemnicą.

Wiemy również, że nowy sprzęt ukrywa się pod kryptonimem N107. Premiera planowana jest na 2025 r. Na razie nie wiadomo, pod jaką dokładnie nazwą gogle zadebiutują na rynku. Możliwe, że będzie to po prostu „Apple Vision”, ale nie ma takiej pewności.

Apple Vision Pro 2 później

W przygotowaniu są również okulary Apple Vision Pro 2. generacji. Firma doszła jednak do wniosku, że prace nad tym sprzętem zostaną nieco przesunięte w czasie i najpierw skupi się na tańszych okularach, choć początkowy plan zakładał coś zupełnie innego.

O goglach Apple Vision Pro 2 również obecnie wiadomo bardzo niewiele. Okulary powstają pod nazwą kodową N109 i obecny plan producenta zakłada ich debiut dopiero w 2026 r. Specyfikacja techniczna owiana jest tajemnicą, ale zapewne pojawi się całe mnóstwo ulepszeń względem 1. generacji tego sprzętu. Na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać.

Apple ciągle myśli również o lżejszych okularach, które będą przypominały tradycyjne. Pewne plotki mówiły o ewentualnym debiucie w 2027 r. Gurman twierdzi jednak, że najpewniej potrwa to dłużej.

