Oppo Watch X debiutuje w Europie. Cena i specyfikacja

Oppo Watch X to smartwatch, który najpierw debiutował w Chinach. Teraz pojawia się również w Europie. Specyfikacja techniczna zegarka obejmuje ekran AMOLED-owy, procesor Snapdragon W5 Gen 1 i baterię 500 mAh. Cena Oppo Watch X nie jest niska, ale smartwatch nadrabia to funkcjonalnością.

Oppo Watch X to brat bliźniak ostatniego zegarka marki OnePlus. Jakiś czas temu smartwatch miał premierę w Chinach, a teraz trafia do sprzedaży w Europie. Wraz z nowymi modelami słuchawek bezprzewodowych. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna urządzenia.

Ekran AMOLED i Snapdragon W5 Gen 1

Smartwatch Oppo Watch X ma okrągły ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Jasność maksymalna wynosi 1000 nitów. Wyświetlacz został pokryty szkłem szafirowym i obsługuję funkcję Always on Display.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon W5 Gen 1, który Qualcomm stworzył z myślą o urządzeniach naręcznych. Czip dobrze współpracuje z platformą Wear OS i jest wspomagany przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 32 GB miejsca w postaci kości eMMC.

Cena Oppo Watch X

Oppo Watch X w Europie dostępny jest w jednej konfiguracji sprzętowej, której cena została ustalona na poziomie 329 euro, czyli około 1420 zł. Tanio nie jest, ale zegarek oferuje całkiem sporo funkcji.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy i pasków. Są to Mars Brown oraz Platinum Black. Wraz z tym urządzeniem marka wprowadziła do oferty nowe słuchawki bezprzewodowe. Są to Enco X3i za 130 euro oraz Air4 Pro kosztujące 80 euro.

Duża bateria i wiele funkcji

Nowy smartwatch skrywa pod obudową sporą baterię. Jej pojemność to 500 mAh. Według deklaracji producenta w trybie oszczędnym można liczyć na nawet 12 dni pracy. Oppo Watch X został zamknięty w wodoszczelnej obudowie z ochroną na poziomie do 5 ATM. Ponadto spełnia założenia norm MIL-STD-810H oraz IP68.

Zegarek oferuje śledzenie ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Ma też pulsometr i funkcję SpO2. Nie brakuje też monitorowania snu czy modułu NFC, który pozwala na płatności zbliżeniowe. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.3. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Oppo Watch X – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli (326 ppi)

procesor Snapdragon W5 Gen 1 + MCU BES2700BP

2 GB pamięci RAM

32 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.3

Wi-Fi b/g/n (2,4 i 5 GHz)

GPS

NFC

bateria o pojemności 500 mAh

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

normy IP68 i MIL-STD-810H

mikrofon, głośniczek

pulsometr + SpO2

49 g (bez paska)

Wear OS 4 + RTOS

