Apple Watch series 10. Nowe smartwatche to większe ekrany i inne zmiany

Apple Watch series 10 to nowe smartwatche z oprogramowaniem watchOS 11, które zobaczymy we wrześniu. Co nowego wprowadzą zegarki? Jakie zmiany szykuje producent? Dowiadujemy się, że w Apple Watch series 10 pojawią się większe ekrany. Smartwatche wprowadzą odświeżony design i pod uwagę brany jest druk 3D.

Apple Watch series 10 to nadchodzące smartwatche z platformą watchOS 11, które zobaczymy za kilka miesięcy. Przed nami zmiany, które szykuje producent. Nowe informacje na ten temat ujawnił analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Czego mamy się spodziewać?

Smartwatche Apple Watch series 10 dostaną większe ekrany

Firma z okazji 10-lecia zegarków z watchOS szykuje zmiany obejmujące design. To sprawi, że smartwatche Apple Watch series 10 otrzymają większe ekrany. W mniejszym modelu będzie to 45 mm, a większym 49 mm, jak to jest obecnie w przypadku wariantu Ultra. Zastąpią one dotychczasowe opcje 41 i 45 mm.

Większe ekrany z zegarków nie sprawią, że ogólne wymiary ulegną większym zmianom. Spodziewajmy się po prostu wyświetlaczy z cieńszymi ramkami dookoła.

W tym samym wpisie Kuo wspomina o tym, że firma rozważa wykorzystanie komponentów opartych na druku 3D. Takie informacje pojawiały się już wcześniej i ma to nastąpić jeszcze w tym roku. Dostawcą będzie firma BLT.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło