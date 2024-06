Philips Hue Twilight. Inteligentna lampka nocna z ciekawym designem

Philips Hue Twilight to nowy produkt z popularnej serii akcesoriów dla domu inteligentnego. Tym razem jest to inteligentna lampka nocna, który ma ciekawy design i oferuje różne funkcje. Premiera Philips Hue Twilight zapewne odbędzie się w niedługim czasie. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Philips Hue Twilight to nowa inteligentna lampka nocna Signify, której premiera musi być bardzo blisko. Do sieci przedostały się materiały prasowe poświęcone temu gadżetowi oraz częściowa specyfikacja techniczna. Co już wiemy o tym urządzeniu i jakiej ceny powinniśmy się spodziewać?

Inteligentna lampka nocna Philips Hue Twilight w dwóch kolorach

Rendery prasowe produktu, które krążą po sieci, ujawniają nam, że Philips Hue Twilight będzie można nabyć w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy. Są to biały oraz czarny. W obu przypadkach podstawa jest jasnobrązowa. Wygląda na to, że jest wykonana z drewna lub korka.

Design jest całkiem ciekawy i Signify zdecydowało się na nowoczesne wzornictwo. Lampka nocna ma dwa źródła światła. Jedno pochodzi z klosza, a drugie znajduje się z tyłu na obudowie. Można nimi sterować niezależnie i wspierane są sceny. U góry umieszczono przyciski, które pełnią nie tylko rolę włącznika. W ten sposób można przełączać się pomiędzy różnymi trybami.

Na uwagę zasługuje również przewód zasilający, który jest w tym samym kolorze co obudowa. Nowa lampka inteligentna zasilana jest energią z sieci i nie ma wbudowanej baterii, jak to jest w przypadku modelu Go.

Częściowa specyfikacja techniczna już znana

Pełna specyfikacja techniczna produktu nie jest jeszcze znana, ale do sieci przedostało się całkiem sporo informacji. Nowa lampka inteligentna ma 33 cm wysokości i podstawę o średnicy 10,4 cm. Klosz w największym miejscu ma średnicę 16,2 cm. Oświetlenie ma jasność 1380 lumenów. Barwę światła można regulować od 2000 do 6500 kelwinów. Ponadto gadżet ma certyfikat IP20.

Philips Hue Twilight ma różne ciekawe funkcje związane z inteligentnym oświetleniem. Można tworzyć sceny, w tym związane ze zmierzchem, gdy światło samo będzie się ściemniać do momentu, aż zupełnie zgaśnie. Oczywiście nie zabraknie integracji z popularnymi platformami Smart Home, w tym sterowania za pomocą popularnych asystentów głosowych.

Cena Philips Hue Twilight zapewne wysoka

Cena Philips Hue Twilight nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że nie będzie to tani produkt. Szacuje się, że Signify może chcieć za nową lampkę nocną około 190 euro, czyli ponad 800 zł. Czy tak będzie, to przekonamy się w niedługim czasie.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że źródła światła nie należą do prostych pod względem wymiany. Nie można będzie tego zrobić samodzielnie w domu. Potrzebna będzie fachowa pomoc.

źródło, fot.: smartlights.de