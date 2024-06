Samsung Galaxy Watch FE oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Samsung Galaxy Watch FE to nowy smartwatch koreańskiej marki, który dołącza do urządzeń z serii Fan Edition. Cena zegarka jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna nie jest najwyższych lotów. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że Samsung Galaxy Watch FE to kilkuletni smartwatch, który zamknięto w nowej obudowie.