Samsung Galaxy Watch Ultra i Watch 7 bez tajemnic. Wycieka specyfikacja

Samsung Galaxy Watch Ultra i Watch 7 to nowe smartwatche Koreańczyków, które zobaczymy w trakcie lipcowego Unpacked. Zegarki nie zostały dochowane w tajemnicy do dnia premiery. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna. Samsung Galaxy Watch Ultra ma powalczyć o klientów z topowym smartwatchem Apple.

Samsung Galaxy Watch Ultra i Watch 7 to smartwatche, które obecnie są w ogniu przecieków. Oficjalna premiera zegarków odbędzie się w przyszłym miesiącu, a więc do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Ostatnio mogliśmy zobaczyć rendery topowego modelu. Teraz wyciekła częściowa specyfikacja techniczna urządzeń.

Samsung Galaxy Watch Ultra to high-endowy smartwatch

Najlepszym z nowych zegarków koreańskiej marki będzie Samsung Galaxy Watch Ultra, który ma powalczyć o klientów z Apple Watch Ultra. Smartwatch będzie dostępny jedynie w wersji ze wbudowanym modemem LTE. Natomiast tańszy zegarek będzie można nabyć również w opcji z łącznością tylko przez Bluetooth.

Samsung Galaxy Watch Ultra otrzyma 1,5-calowy ekran AMOLED, który zostanie zamknięty w kopercie o wielkości 47 mm. Wyświetlacz ma oferować jasność maksymalną na poziomie aż 3000 nitów. Energię dostarczy bateria o pojemności 590 mAh, która starczy na kilka dni pracy.









Smartwatch ma wzmocnioną obudowę wodoszczelną na poziomie do 10 ATM. Ponadto spełnia założenia norm MIL-STD-810H i IP68. Zegarek ma również dodatkowy przycisk do szybkiego wywoływania akcji, które zabraknie w modelach z serii Samsung Galaxy Watch 7. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy i są to srebrny, beżowy oraz szary.

Samsung Galaxy Watch 7 dla mniej wymagających

Koreańczycy szykują także nowe smartwatche dla mniej wymagających użytkowników. Mowa o modelach z serii Samsung Galaxy Watch 7, które będą dostępne w dwóch rozmiarach – 40 i 44 mm. W mniejszym modelu znajdzie się baterii o pojemności 300 mAh, a w większym 425 mAh.

Smartwatche będą dostępne z modemami LTE opcjonalnie. Ich obudowa zapewni wodoszczelność do 5 ATM, a ekrany jasność maksymalną na poziomie 2000 nitów. Wszystkie nowe zegarki otrzymają 32 GB pamięci na dane oraz nowy 5-rdzeniowy procesor Exynos wykonany w 3-nm litografii. Znana specyfikacja techniczna urządzeń widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Watch Ultra – specyfikacja techniczna

1,5-calowy ekran AMOLED o jasności do 3000 nitów

koperta 47 mm

3-nm procesor Exynos

32 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

modem LTE

pulsometr

bateria o pojemności 590 mAh

obudowa wodoszczelna do 10 ATM

IP68 + MIL-STD-810H

Wear OS z Watch UI

Samsung Galaxy Watch 7 – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED o jasności do 2000 nitów

koperta 40 lub 44 mm

3-nm procesor Exynos

32 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

modem LTE (opcjonalnie)

pulsometr

bateria o pojemności 300 lub 425 mAh

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

IP68 + MIL-STD-810H

Wear OS z Watch UI

źródło: AndroidHeadlines