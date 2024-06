Vivo Watch GT to kolejny klon Apple Watch. Co oferuje nowy smartwatch?

Vivo Watch GT to kolejny smartwatch, który wygląda jak Apple Watch. Cena jest jednak znacznie niższa, co odzwierciedla specyfikacja techniczna sprzętu. Mimo to zegarek jest całkiem ciekawy. Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED i bateria 505 mAh

Vivo Watch GT to smartwatch, który ma ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,85 cala oraz rozdzielczości 390 × 450 pikseli. Prostokątny wyświetlacz pokryto szkłem 2.5D. Nie zabrakło także funkcji AoD, która odpowiada za prezentowanie wybranych informacji na zegarku, gdy ten nie jest używany.

Energię w smartwatchu dostarcza bateria o pojemności 505 mAh. Jak na zegarek jest ona całkiem spora. Producent deklaruje nawet 21 dni pracy na jednym naładowaniu. Jednak w trakcie korzystania ze wbudowanego modemu LTE i eSIM czas ten spadnie do przeciętnie 9 dni.

Cena Vivo Watch GT niższa od smartwatchy Apple Watch

Cena Vivo Watch GT jest oczywiście niższa w porównaniu do zegarków konkurencji z logo nadgryzionego jabłka. W przypadku pasków z tworzywa sztucznego trzeba liczyć się z wydatkiem 799 juanów (ok. 440 zł). Model ze skórzanymi paskami są o 100 juanów droższe.

Obecnie w Chinach, gdzie odbyła się premiera sprzętu, trwa przedsprzedaż. Potrwa ona do 14 czerwca, kiedy to smartwatch trafi do sklepów. Informacji o dostępności na innych rynkach na razie nie ma.

Śledzenie ponad 100 aktywności i NFC

Vivo Watch GT pozwala również na śledzenie ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Ponadto zegarek monitoruje pracę serca przez 24 h/dobę i ma funkcję SpO2, czyli jest w stanie mierzyć poziom natlenienia krwi. Śledzi także sen czy poziom stresu.

Urządzenie ma wbudowany modem LTE z obsługą eSIM. Natomiast za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami odpowiada Bluetooth 5.3. Jest też moduł GPS czy wielofunkcyjne NFC, które umożliwia m.in. za płacenie w sklepach. Wbudowany głośniczek i mikrofon pozwalają na prowadzenie rozmów audio. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania BlueOS. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest niżej.

Vivo Watch GT – specyfikacja techniczna

1,85-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 390 × 450 pikseli z AoD

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

modem LTE + eSIM

pulsometr + funkcja SpO2

monitorowanie snu, stresu i ponad 100 aktywności fizycznych

bateria o pojemności 505 mAh (do 21 dni pracy)

mikrofon i głośniczek

45,8 × 39,6 × 11,2 mm

33 g

BlueOS

