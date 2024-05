Samsung Galaxy Watch X w drodze. Tak ma nazywać się flagowy smartwatch

Samsung Galaxy Watch X to flagowy smartwatch Koreańczyków, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Debiut ma odbyć się w lipcu. Do tej pory nowy zegarek pojawiał się pod inną nazwą. Wygląda jednak na to, że finalnie będzie to Samsung Galaxy Watch X. Co wiemy o tym urządzeniu?

Samsung Galaxy Watch X to nowy smartwatch Koreańczyków, który dotychczas w przeciekach pojawiał się pod nazwą z dopiskiem Ultra. Wygląda jednak na to, że firma zdecydowała się na inne nazewnictwo. Przy okazji do sieci przedostały się nowe informacje obejmujące funkcje oraz specyfikację techniczną sprzętu. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym zegarku.

Samsung Galaxy Watch X to topowy smartwatch

Wiemy, że Samsung Galaxy Watch X to smartwatch, który koreański gigant przygotowuje z myślą o wymagających użytkownikach. Będzie to więc pewnie ciekawa alternatywa dla zegarków z serii Apple Watch Ultra. Pozostaje tylko wierzyć, że firma nie planuje rywalizować z produktem z logo nadgryzionego jabłka również pod względem cen.

Nowy smartwatch Koreańczyków otrzyma konkretną obudowę, która zapewni odporność na różne warunki. Urządzenie będzie można zanurzyć nawet na 100 m, choć jest to nieadekwatny przelicznik, bo rzeczywista głębokość jest mniejsza i wynosi mniej niż 40 m. Podobnie jest w przypadku produktu Apple.

Następnie mamy baterię o pojemności 578 mAh, która na jednym naładowaniu ma zapewnić nawet 100 godzin pracy. To oznacza, że użytkownicy smartwatcha Samsung Galaxy Watch X będą musieli sięgać po ładowarkę rzadziej niż co cztery dni. Dla porównania w Watch5 Pro jest to 80 godzin, a w Apple Watch Ultra do 36 godzin.

Pełna specyfikacja zegarka Samsung Galaxy Watch X nieznana

Samsung Galaxy Watch X skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Wiemy jak wygląda nowy smartwatch i stało się tak za sprawą renderów, które opracował Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Jednak pełne wyposażenie nie jest na razie znane.

Wiadomo, że zegarek ma okrągły ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,5 cala i nieznanej rozdzielczości. Sercem smartwatcha ma być nowy procesor Exynos 1000 wykonany w 3-nm litografii, który ma cechować się o 50 proc. lepszą efektywnością energetyczną względem poprzednika.

Na jednym z boków obudowy umieszczono trzy przyciski. Sekcja z czujnikami również została przeprojektowana. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać, choć jest niemal pewnym, że poznamy je jeszcze przed konferencją Unpacked, która według ostatnich plotek jest planowana na 24 lipca. Ceny również nie są znane, ale z pewnością wyciekną jeszcze przed planowaną konferencją, co warto mieć na uwadze. Tymczasem trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej szczegółów.

