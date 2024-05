TicWatch Pro 6 w drodze? Nowy smartwatch Mobvoi z Wear OS na zajawce

TicWatch Pro 6 to smartwatch, na którego premierę Mobvoi cały czas każe czekać. Firma ma w planach nowy zegarek z Wear OS. Producent udostępnił dwie zajawki, które wskazują na różnice względem 5. generacji. Nie ma jednak pewności, że jest to wyczekiwany TicWatch Pro 6. Możliwe, że plany marki są inne.

TicWatch 6 Pro to smartwatch, który zapewne z czasem pojawi się w ofercie marki Mobvoi. Od premiery 5. generacji zegarka upłynął już blisko rok. Producent udostępnił dwie zajawki, na których pochwalił się nowym sprzętem. Na razie nie ujawniono, co to takiego, ale z pewnością jest to nowe urządzenie pracujące pod kontrolą platformy Wear OS.

Mobvoi zajawia nowy smartwatch z Wear OS

Mobvoi na łamach własnych mediów społecznościowych udostępniło dwie zajawki. Pierwsze skojarzenie to oczywiście niezapowiedziany jeszcze w ofercie TicWatch Pro 6. Choć tak naprawdę to wcale nie musi być ten zegarek, a inne urządzenie, o czym jednak za chwilę.

Pierwsza z zajawek udostępnionych przez Mobvoi prezentuje górną część koperty smartwatcha. Względem modelu z maja 2023 r. można dostrzec niewielkie różnice. Dotyczą one ramki, która ma pewne akcenty w postaci zakrzywionych linii.

Następnie producent udostępnił kolejny teaser, który widać wyżej. Tym razem widać spód zegarka, który przylega do nadgarstka użytkownika. Tutaj różnice są już w zasadzie prawie niedostrzegalne. Widać w zasadzie identyczny sensor zaprojektowany w taki sam sposób, jak to jest w obecnej generacji smartwatcha. Natomiast złącze ładujące jest ponownie na jednym z boków. Co to oznacza?

To nie musi być TicWatch Pro 6

Wyjścia są więc dwa. Niezapowiedziany jeszcze TicWatch Pro 6 wprowadzi niewiele zmian wizualnych względem poprzednika lub jest to odświeżony zegarek obecnej generacji. Część spekulantów uważa, że pod uwagę trzeba brać drugą z opcji i tak naprawdę będzie to nowy wariant istniejącego urządzenia ze wbudowanym modemem zapewniającym łączność z sieciami LTE.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Mobvoi twierdzi, że rozwiązanie zagadki jest kwestią najbliższych dni. To oznacza, że wkrótce zobaczymy smartwatcha TicWatch Pro 6 lub też coś innego.

Obecny smartwatch marki debiutował w drugiej połowie maja 2023 r. Natomiast kilka miesięcy później (w sierpniu) doczekał się nowej opcji kolorystycznej w edycji Sandstone.

TicWatch Pro 5 ma 1,43-calowy ekran OLED Dual Display o rozdzielczości 466 × 466 pikseli oraz procesor Snapdragon W5+ Gen 1, który jest wspomagany przez 2 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Urządzenie wyróżnia się także dużą baterią o pojemności 628 mAh. Sprzęt ma też Bluetooth 5.2, NFC oraz GPS. Obudowa spełnia założenia normy militarnej MIL-STD-810H i jest wodoszczelna do 5 ATM, co oznacza możliwość zanurzenia na głębokość do 50 m.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło