Apple Watch Ultra 3. Jakie nowości i zmiany otrzyma smartwatch?

Apple Watch Ultra 3 to kolejna generacja zegarka z systemem watchOS, którego premiery spodziewamy się we wrześniu. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi ten smartwatch? Wygląda na to, że wraz z Apple Watch Ultra 3 nie powinniśmy spodziewać się zbyt wielu udoskonaleń. Pewnych jednak z pewnością nie zabraknie.

Apple Watch Ultra 3 to smartwatch, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Nastąpi to we wrześniu wraz z innymi zegarkami z watchOS 11, jak i nowymi iPhone’ami z serii 16. Jakie zmiany oraz nowości przyniesie kolejna generacja sprzętu? Zobaczmy, co nowego należy się spodziewać wraz z tym urządzeniem.

Zmiany i nowości w Apple Watch Ultra 3 niewielkie

Wiele wskazuje na to, że Apple Watch Ultra 3 nie wprowadzi zbyt wiele nowości związanych z hardware. To oznacza, że wyposażenie sprzętowe zegarka nie ulegnie większym zmianom, co stwierdził analityk Ming Chi Kuo, który od lat serwuje nam sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino.

Jak to ujął Ming Chi Kuo, w planach firmy na 2024 r. rzeczywiście jest wprowadzenie do oferty zegarka Apple Watch Ultra 3, ale nie otrzyma on „prawie żadnych nowych funkcji”. Nie nastraja to zbyt optymistycznie użytkowników obecnej generacji smartwatcha do zmiany, ale w zeszłym roku było podobnie. Nowości oraz udoskonaleń było bardzo niewiele.

Oczywiście nie oznacza to, że nowy smartwatch nie wprowadzi żadnych udoskonaleń. Z pewnością można spodziewać się nowego procesora S10, który to jednak względem czipa S9 być może nie będzie zbyt rewolucyjny. Następnie mamy dwie nowości, których spodziewamy się także w zegarkach series 10. Mowa o czujniku ciśnienia krwi oraz opcji odpowiadającej za wykrywanie bezdechu sennego. Jeśli pojawią się w tańszych modelach, to oczywiście nie powinno ich również zabraknąć w edycji Ultra.

Apple Watch Ultra 3 otrzyma pewnie także jaśniejszy ekran, ale nie spodziewajmy się technologii microLED. Prace nad nią trwały, ale finalnie zostały zawieszone, bo producent zmienił zdanie. Nie powinno także zabraknąć udoskonaleń powiązanych z rozwiązaniem UWB.

Smartwatch Apple Watch Ultra 3 z wysoką ceną

Apple Watch Ultra 3 nie będzie tani. Spodziewajmy się, że cena smartwatcha zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie i to oznacza, że za urządzenie trzeba będzie ponownie zapłacić około 4,5 tys. zł. Premiera planowana jest na wrzesień. Wraz z innymi zegarkami z platformą watchOS. W tym roku ma pojawić się także jubileuszowa edycja.

Z okazji 10 lat smartwatchy z watchOS szykowany jest także Apple Watch series X. Zegarek ma wprowadzić zmiany obejmujące design. W tym związane z mechanizmem dla mocowania pasków. Pozwoli to na uzyskanie dodatkowej przestrzeni w obudowie, którą będzie można wykorzystać w innych celach.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne