Amazfit Bit 5 Unity to nowy smartwatch z wieloma funcjami. Jaka cena?

Amazfit Bip 5 Unity to tani smartwatch, który debiutuje w ofercie marki. Zegarek jest niedrogi i jego cena jest atrakcyjna. Jak to jednak mówią, coś za coś. Specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa. Podobnie jest z funkcjami. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Cena Amazfit Bip 5 Unity niska

Cena Amazfit Bip 5 Unity nie jest wygórowana, a przeciwnie. To tańszy smartwatch, który został wyceniony na zaledwie 68,99 dolarów, czyli około 280 zł. Urządzenie jest więc niedrogie.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne pasków. Są to kremowy, szary oraz różowy. Natomiast koperta oferowana jest w jednej opcji i została wykończona z wykorzystaniem stali nierdzewnej. Na jednym z boków umieszczono płaski przycisk.

Duży ekran i bateria na dni pracy

Amazfit Bip 5 Unity ma spory wyświetlacz w kształcie prostokąta o przekątnej 1,91 cala oraz rozdzielczości 320 × 380 pikseli. Wyświetlacz pokryty jest szkłem 2.5D oraz powłoką ochronną, która przeciwdziała odciskom palców. Do wyboru użytkownika jest ponad 100 różnych tarcz, z których około 30 zapewnia dodatkowe opcje z zakresu personalizacji.

Energię w zegarku dostarcza bateria o pojemności 300 mAh. Producent w trakcie typowego użytkowania deklaruje do 11 dni pracy na jednym naładowaniu (które trwa 2 godziny). W przypadku większego wykorzystania czas ten maleje ponad dwukrotnie. Jednak w trybie oszczędzania energii smartwatch ma pracować nawet 26 dni.

Smartwatch śledzi ponad 120 aktywności fizycznych

Smartwatch Amazfit Bip 5 Unity jak na tani zegarek oferuje całkiem sporo funkcji. Urządzenie jest w stanie śledzić nawet ponad 120 różnych aktywności fizycznych, poziom stresu, natlenienie krwi czy monitoruje sen użytkownika.

Urządzenie ma również cyfrowego asystenta i zdecydowano się na Amazon Alexa. Łączność z innymi urządzeniami oraz możliwość prowadzenia rozmów audio zapewnia moduł Bluetooth 5.2 LE. Smartwatch pracuje pod kontrolą oprogramowania Zepp OS 3.0 i został zamknięty w wodoszczelnej obudowie spełniającej założenia normy IP68. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Amazfit Bip 5 Unity – specyfikacja i funkcje

1,91-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 320 × 380 pikseli

Bluetooth 5.2 LE

bateria o pojemności 300 mAh (około 11 dni pracy)

pulsometr + SpO2

monitorowanie stresu, snu i ponad 120 aktywności

wodoszczelna obudowa z normą IP68

głośniczek i mikrofon

25 g

45,8 × 37,08 × 10 mm

Zepp OS 3.0

