Apple Pencil 3 otrzyma ciekawe nowości. Co nowego szykuje firma?

Apple Pencil 3 to nowy ołówek elektroniczny z logo nadgryzionego jabłka. Co nowego wniesie akcesorium? Nowości nie zabraknie i wśród nich mają być nowe gesty oraz system haptyczny. Plotki mówią o tym, że Apple Pencil 3 może być cichą gwiazdą nadchodzącej konferencji firmy, która upłynie pod hasłem „Let loose”.

Apple Pencil 3 to nowy ołówek elektroniczny z logo nadgryzionego jabłka, którego premiera ma odbyć się w przyszłym tygodniu i do tej pory był obiektem wielu przecieków. Mowa o konferencji „Let loose”, gdzie zostaną zaprezentowane nowe tablety iPad Pro oraz Air 6. generacji. Ostatnie plotki mówią o tym, że te pierwsze mogą otrzymać czip M4. Co nowego ma wprowadzić nowe akcesorium do pracy z ekranem?

Nowości w Apple Pencil 3 nie zabraknie

Ołówek elektroniczny Apple Pencil 3 to gadżet, który może być cichą gwiazdą majowej konferencji giganta z Cupertino. Tak twierdzi Mark Gurman, który ujawnił nowe informacje o tym urządzeniu, a w przeszłości serwował nam nieraz sprawdzone plotki z obozu firmy Tima Cooka.

Po pierwsze Apple Pencil 3 ma zapewnić integrację z platformą Znajdź. Podobną do tej, którą oferują słuchawki AirPods. To oznacza, że użytkownicy będą mogli szybko odnaleźć zgubiony ołówek elektroniczny z wykorzystaniem aplikacji. Wzmianki na ten temat znaleziono w kodzie systemu operacyjnego iOS 17.4 beta dla iPhone’ów.

Natomiast w becie systemu iPadOS 17.4 doszukano się informacji o PencilKit 3. To nowe API, które pozwoli deweloperom na jeszcze lepszą integrację możliwości oferowanych przez ołówek elektroniczny w połączeniu z ich aplikacjami.

Apple Pencil 3 to także nowe gesty

Wiemy, że wraz z nadchodzącą generacją elektronicznego ołówka z logo nadgryzionego jabłka pojawi się wsparcie dla nowych gestów. Informacji na ten temat doszukano się natomiast w kodzie iPadOS 17.5 beta. Mowa o opcji ściskania gadżetu.

Na koniec warto wspomnieć o systemie haptycznym, który znamy z iPhone’ów czy gładzików firmy. Prawdopodobnie w Apple Pencil 3 pojawi się niewielki silniczek, który ma odpowiadać za generowanie takich reakcji. Dokładne przeznaczenie nie jest jednak znane, ale zapewne tego typu opcje pojawią się podczas zmiany narzędzi lub w podobnych sytuacjach. Oczywiście nie zabraknie także nowoczesnego złącza USB C.

Konferencja „Let loose” za kilka dni

Apple planuje zaprezentować nowości w trakcie wydarzenia, które upłynie pod hasłem „Let loose”. Konferencja odbędzie się 7 maja. Wtedy wszystko stanie się jasne.

Ołówek elektroniczny Apple Pencil 3 rzeczywiście może odegrać duże znaczenie podczas najbliższego wydarzenia. Nawet pojawił się na grafice dołączonej do zaproszenia, a Tim Cook opublikował na własnym profilu w platformie X kilka wersji, które stworzono z wykorzystaniem akcesorium.

