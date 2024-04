Samsung Galaxy Watch 7 Ultra potwierdzony. Smartwatch będzie konkretny

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra to jeden z trzech nowych zegarków, które szykuje koreański producent. Do niedawno zastanawiano się nad tym, czym dokładnie będzie to trzecie urządzenie. Teraz doczekaliśmy się potwierdzenia nazwy. Wiele wskazuje na to, że będzie to konkretny smartwatch z półki premium. A to oznacza, że cena gadżetu zapewne nie będzie niska.

Nazwa Samsung Galaxy Watch 7 Ultra potwierdzona

Sama nazwa Samsung Galaxy Watch 7 Ultra została znaleziona w bazie i wiemy, że jest to model mający oznaczenia SM-L705U, SM-L705N oraz SM-L705F. To oznacza, że w drodze są trzy smartwatche? W tym przypadku jest to jedno urządzenie, które będzie miało inne symbole w zależności od rynków dystrybucji. Literka U świadczy o wersji dla Stanów Zjednoczonych, a F to wariant międzynarodowy, którego powinniśmy spodziewać się w sprzedaży również na terenie Europy.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Samsung Galaxy Watch 7 Ultra na razie owiana jest tajemnicą. Jest oczywiście pewnym, że będzie to high-endowy model zegarka ze wszystkich trzech, które zobaczymy w ofercie koreańskiego producenta za kilka miesięcy. Jego wyposażenie jest jednak na chwilę obecną nieznane.

Zapewne powinniśmy spodziewać się pewnych funkcji, których zabraknie w dwóch tańszych smartwatchach. Mogą one dotyczyć monitorowania parametrów zdrowotnych czy aktywności użytkowników lub też bardziej precyzyjnego lokalizowania poprzez precyzyjniejszy system GPS. Zapewne pojawi się także pojemna bateria. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

W drodze też smartwatch Samsung Galaxy Watch FE

Ponadto Koreańczycy szykują także tańszy zegarek. Tym smartwatchem ma być Samsung Galaxy Watch FE (Fan Edition), który ma w sporym stopniu bazować na modelu Watch 4 sprzed kilku lat. Urządzenie będzie prostsze i otrzyma mniej funkcji. To jednak sprawi, że jego cena dla klientów będzie atrakcyjniejsza.

Nowe smartwatche Koreańczyków powinny zadebiutować wraz z kolejnymi smartfonami marki ze składanymi ekranami. Mowa o telefonach Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6. Kolejna konferencja Unpacked ma odbyć się 10 lipca. Tam zobaczymy również nowe zegarki oraz inteligentny pierścień Galaxy Ring.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne szczegóły. Jest niemal pewnym, że smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 7 nie zostaną dochowane w tajemnicy do Unpacked. Rendery, specyfikacje czy ceny poznamy pewnie jeszcze przed lipcową prezentacją.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: AndroidHeadlines