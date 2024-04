Chromecast 4K z Google TV zostanie odświeżony. Będzie nowy pilot

Chromecast 4K z Google TV debiutował w ofercie kilka lat temu. Urządzenie obecnej generacji pochodzi z 2020 r. Wszystko wskazuje na to, że sprzęt zostanie w bardzo niedługim czasie odświeżony. Wraz z nim pojawi się nowy pilot zdalnego sterowania, który został przeprojektowany.

Kiedy nowy Chromecast 4K z Google TV

Od premiery ostatniej generacji tego urządzenia upłynęło już około czterech lat. Wiele wskazuje na to, że premiera nowego urządzenia odbędzie się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Chromecast 4K z Google TV zapewne zostanie odświeżony w trakcie konferencji I/O 2024. Wydarzenie odbędzie się w połowie przyszłego miesiąca, dokładnie 14 maja.

Jakich nowości powinniśmy się spodziewać? Zacznijmy od samej przystawki. Z wyglądu można ona być bardzo podobna do obecnej generacji. Jednak nowy Chromecast 4K powinien dostać nowszy procesor. Prawdopodobnie będzie to czip Amlogic S905X5, który jest wykonany w 6-nm litografii i został ogłoszony w zeszłym roku.

W obecnej wersji znajduje się procesor S905X3, który został wykonany w 12-nm węźle. Zmniejszenie litografii w nowym czipie z pewnością przełożyło się na znacznie lepszą efektywność energetyczną oraz zwiększoną wydajność. Rozmiar pamięci RAM w nowym sprzęcie nie jest na razie znany. Google szykuje coś jeszcze.

Nowy pilot zdalnego sterowania

Nowy Chromecast 4K z Google TV otrzyma odświeżony pilot zdalnego sterowania. Pierwsze informacje na jego temat pochodzą sprzed kilku miesięcy. Wtedy w poglądowej wersji systemu Android 14 beta doszukano się grafiki, którą widać poniżej. Prezentuje ona przeprojektowane akcesorium.

Nowy Chromecast 4K z Google TV otrzyma przeprojektowany pilot zdanego sterowania (grafika: Mishaal Rahman)

Widzimy, że jest on podobny do aktualnej wersji, ale ma więcej przycisków. Jeden z nich, który znajduje się na dole oraz ma widoczny symbol gwiazdki, prawdopodobnie będzie konfigurowalny. To oznacza, że użytkownik będzie w stanie przypisać mu odpowiednią akcję. Może to być na przykład uruchamianie wybranej aplikacji czy zmiana źródła w telewizorze.

Cena Chromecast 4K z Google TV bez zmian

Plotki mówią o tym, że cena urządzenia nie ma ulec zmianie. Pomimo ulepszeń, które szykuje producent. Nowy Chromecast 4K z platformą Google TV ma kosztować tyle samo, co obecna generacja. To oznacza, że za sprzęt trzeba będzie zapłacić 49,99 dolarów.

Premiera może odbyć się w trakcie I/O 2024, czyli 14 maja. Wtedy spodziewamy się także zapowiedzi innych nowości. Wśród nich jest smartfon Pixel 8a, który obecnie jest w ogniu przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 9to5Google