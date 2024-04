Huawei Watch Fit 3 w przecieku. Smartwatch wygląda jak Apple Watch

Huawei Watch Fit 3 to nowy smartwatch marki. Urządzenie na pierwszy rzut oka wygląda jak Apple Watch, co potwierdzają rendery zegarka. Chińczycy musieli mocno inspirować się produktem konkurencji. Smartwatch Huawei Watch Fit 3 ma prostokątny wyświetlacz oraz dwa przyciski umieszczone na bocznej ramce.

Huawei Watch Fit 3 to smartwatch, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Zegarek nie został jednak dochowany w tajemnicy do rynkowego debiutu. Do sieci przedostały się rendery prasowe, które ujawniają wygląd sprzętu. Ten na pierwszy rzut oka wygląda jak Apple Watch, czyli produkt konkurencji.

Smartwatch Huawei Watch Fit 3 wygląda jak Apple Watch

Rendery zegarka Huawei Watch Fit 3 opublikowane przez Rolanda Quandta ujawniają nam, że smartwatch jest bardzo podobny do konkurencyjnego Apple Watcha. Ma prostokątny ekran pokryty zakrzywionym szkłem. Natomiast na jednym z boków koperty umieszczone dwa przyciski. Jeden płaski, a drugi to cyfrowa koronka. Bardzo przypomina to design urządzeń z watchOS.







Specyfikacja techniczna oraz funkcje Huawei Watch Fit 3 na razie owiane są tajemnicą. Rendery ujawniają nam jednak krokomierz czy system do monitorowania snu. Nie jest to jednak żadnym zaskoczeniem, gdyż są to podstawowe opcje w tego typu urządzeniach. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

