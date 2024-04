Samsung Galaxy Watch 7. Jakie zmiany i nowości dostaną smartwatche?

Samsung Galaxy Watch 7 to smartwatche, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Co nowego wniosą te zegarki? Znamy już wybrane nowości oraz zmiany szykowane przez producenta. Ponadto w tym tygodniu pojawiły się pewne nowe szczegóły, które ujrzały światło dzienne za sprawą strony Bluetooth SIG. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Samsung Galaxy Watch 7 z nowym procesorem i więcej pamięci

Koreańczycy planują umieścić w zegarkach z serii Samsung Galaxy Watch 7 nowy autorski procesor. Tym czipem jest Exynos W940, który zostanie wykonany w 3-nm węźle. Taka litografia względem Exynosa W930 wprowadzi liczne udoskonalenia.

Exynos W940 zaoferuje przede wszystkim lepszą efektywność energetyczną. Przecieki mówią o tym, że może ona sięgać nawet 50 proc. To przełoży się na mniejsze zapotrzebowanie energii oraz lepsze wykorzystanie każdego jej Watta. Ponadto zegarki mogą w ten sposób zaoferować dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Pewne plotki mówią również o nawet 30 proc. lepszej wydajności. Pozwoli to na wykonywanie bardziej złożonych zadań czy szybsze tych prostszych.

Ponadto Samsung w smartwatchach z serii Galaxy Watch 7 planuje zwiększyć wbudowaną pamięć na dane do 32 GB. To dwa razy więcej względem poprzednich zegarków, co z pewnością znajdzie uznanie wśród użytkowników.

Nowe smartwatche to także inne zmiany i nowości

Samsung Galaxy Watch 7 może być dostępny nie w dwóch, a nawet trzech wersjach. Konkretnych informacji na razie nie ma. W 2023 r. w ofercie pojawiły się modele 40 i 44 mm (Watch6) oraz 43 i 47 mm (Classic). Jak będzie w tym, to przekonamy się z czasem.

Strona Bluetooth SIG ujawnia nam ponadto obecność Bluetooth 5.3. To ten sam moduł, który mają zeszłoroczne smartwatche. Nie zostanie on zastąpiony przez nowszą wersję z numerkiem 5.4.

Oprogramowanie z Galaxy AI

Jest bardzo możliwe, że w przypadku smartwatchy Samsung Galaxy Watch 7 duży nacisk zostanie położony na oprogramowanie. Będzie to One UI for Watch oparte na systemie Wear OS opracowanym przez Google. Możliwe, że zostaną wprowadzone funkcje Galaxy AI bazujące na sztucznej inteligencji, co w tym roku pojawiło się w smartfonach marki wraz z aktualizacją One UI 6.1. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać.

Premiera nowych zegarków powinna odbyć się w pierwszej połowie lipca. Nastąpi to w trakcie kolejnej konferencji Unpacked, gdzie zobaczymy składane smartfony Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz inteligentny pierścień Galaxy Ring. Ceny na razie nie są znane, choć pewnie będą zbliżone do poprzedniej generacji.

