Apple Watch series 10 otrzyma ważne zmiany. Obejmą ekrany

Apple Watch series 10 to smartwatche z watchOS 11, które zobaczymy we wrześniu. Dowiadujemy się, że zegarki otrzymają istotne zmiany, które obejmują ekrany. Firma zaimplementuje w nich nowe rozwiązanie. W konsekwencji smartwatche Apple Watch series 10 zapewnią mniejsze zapotrzebowanie na energię.

Apple Watch series 10 wprowadzi różne zmiany. Jedną będą większe, a inne czysto kosmetyczne. Koreańskie media, które powołują się na informacje pochodzące z łańcucha dostaw, raportują, że udoskonalenia obejmą także ekrany OLED-owe, gdzie firma planuje wykorzystać nowe rozwiązanie.

Jeśli plotki są prawdziwe, to smartwatche Apple Watch series 10 otrzymają ekrany OLED-owe z technologią TFT z tlenku polikrystalicznego (LTPO) zamiast LTPS. To drugie rozwiązanie pozostanie obecne, ale tylko w pewnych obszarach wyświetlaczy i będą to m.in. obwody poza widocznym obszarem pikseli. Co to oznacza?

Zmiany w Apple Watch series 10 zmniejszą zapotrzebowanie na energię

Takie rozwiązanie sprawi, że ekrany smartwatchy Apple Watch series 10 będą cechowały się mniejszym zapotrzebowaniem na energię. W konsekwencji może to w jakimś stopniu przełożyć się na większą żywotność baterii zegarków. Nawet jeśli tak się stanie, to nie spodziewajmy się po tej technologii „cudów” i drastycznego wydłużenia czasu pracy na jednym naładowaniu.

