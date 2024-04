Xiaomi Mi Band 9 blisko. Kiedy premiera nowej opaski?

Xiaomi Mi Band 9 to nowa opaska chińskiej marki. Kiedy odbędzie się jej premiera? Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku najbliższych tygodni. Urządzenie otrzymało kolejny certyfikat. Debiut opaski Xiaomi Mi Band 9 musi więc być naprawdę blisko. Zobaczmy, co już wiemy o nowym akcesorium.

Xiaomi Mi Band 9 to gadżet, który w przeciekach pojawia się już od jakiegoś czasu. Co nie powinno dziwić, bo premiera nowej opaski Chińczyków zbliża się wielkimi krokami. Kiedy odbędzie się rynkowy debiut? Wygląda na to, że w bardzo nieodległym czasie. Co na to wskazuje?

Opaska Xiaomi Mi Band 9 z nowym certyfikatem

Xiaomi Mi Band 9 przed wprowadzeniem na rynek musi uzyskać stosowne certyfikaty, które nadają różne urzędy. Już wcześniej małe urządzenie dostrzeżono na stronach wybranych organów. Teraz sprzęt pojawił się w bazie singapurskiego IMDA. Został tam dostrzeżony pod nazwą kodową M2345B1, co widać na poniższym zrzucie ekranowym.

Kiedy premiera opaski Xiaomi Mi Band 9? Wszystko wskazuje na maj.

Wiemy, że wariant M2345B1 to podstawowa wersja opaski Xiaomi Mi Band 9. Urządzenie zadebiutuje na rynku w dwóch wersjach. Ta droższa ukrywa się pod kryptonimem M2346B1 i wiemy, że jest to edycja mająca wbudowany moduł bezstykowy NFC. Umożliwi on m.in. płatności zbliżeniowe czy zapewni integrację z kartami transportu miejskiego w Chinach.

Niestety singapurski urząd nie ujawnia nam zbyt wielu informacji o nadchodzącym gadżecie. Dowiadujemy się tylko, że na wyposażeniu jest Bluetooth Low Energy, ale to nie stanowi żadnego zaskoczenia. Więcej szczegółów w bazie IMDA nie ma.

Kiedy premiera Xiaomi Mi Band 9

Biorąc pod uwagę fakt, że to już nie pierwszy certyfikat, który uzyskała ta opaska, to premiera Xiaomi Mi Band 9 musi być nieodległa. Debiut z pewnością odbędzie się jeszcze w tym kwartale i najbardziej prawdopodobnym miesiącem oficjalnej zapowiedzi jest maj. Oczywiście dotyczy to debiutu w Chinach. W Europie na to urządzenie poczekamy dłużej. Pewnie do lata tego roku, co warto mieć na uwadze.

Specyfikacja techniczna nowej opaski Chińczyków na razie owiana jest tajemnicą. Trudno powiedzieć, jakie dokładnie ulepszenia pojawią się względem zeszłorocznego modelu, którego premiera odbyła się w kwietniu. Zapewne obejmą ekran, baterię czy dostępne funkcje. Design w dużym stopniu zapewne zostanie zachowany.

Obecna generacja opaski ma ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,62-cala, rozdzielczości 192 × 490 pikseli oraz jasności maksymalnej na poziomie 600 nitów. Wbudowana bateria ma pojemność 190 mAh i producent deklaruje na jednym naładowaniu akumulatorka pracę przez maksymalnie kilkanaście dni. Sprzęt oferuje dużo opcji z zakresu monitorowania aktywności oraz snu. Całość zamknięto w obudowie wodoszczelnej do 5 ATM, a to oznacza możliwość zanurzenia gadżetu na głębokość do 50 m.

